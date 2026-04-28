22.000 học sinh Hà Nội rời 'đường đua' vào lớp 10 công lập

Tối 28/4, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố số liệu về kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026–2027. Toàn thành phố có khoảng 147.000 học sinh lớp 9, trong đó 125.000 em đăng ký dự thi.

Như vậy, khoảng 22.000 học sinh không tham gia kỳ thi vào lớp 10 công lập. So với năm trước, con số này giảm khoảng 2.000 em, trong khi tổng số thí sinh dự thi tăng gần 23.000, phản ánh xu hướng gia tăng quy mô học sinh tốt nghiệp THCS tại Thủ đô.

Theo kế hoạch tuyển sinh những năm gần đây, hệ thống trường THPT công lập tại Hà Nội chỉ đáp ứng khoảng 60–65% nhu cầu học tiếp của học sinh sau THCS. Phần còn lại được định hướng phân luồng sang các loại hình khác như trường tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc cơ sở đào tạo nghề.

Khoảng 22.000 học sinh lớp 9 tại Hà Nội không tham gia kỳ thi lớp 10 công lập năm 2026. (Ảnh minh họa)

Kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội sẽ diễn ra trong hai ngày 30–31/5 tới, với ba môn bắt buộc gồm Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Thí sinh đăng ký nguyện vọng vào các trường THPT công lập không chuyên và được xét tuyển theo điểm thi cùng các tiêu chí ưu tiên (nếu có). Với các trường chuyên, học sinh phải dự thi thêm môn chuyên tương ứng.

Áp lực cạnh tranh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội duy trì ở mức cao nhiều năm qua do chênh lệch giữa số lượng học sinh tốt nghiệp THCS và chỉ tiêu tuyển sinh. Ở một số trường có mức độ quan tâm lớn, tỷ lệ chọi thường vượt xa mức trung bình.

Năm nay, mức cạnh tranh cao nhất ghi nhận tại Trường THPT Yên Hòa với tỷ lệ 1 "chọi" 3,35; trường tuyển 765 chỉ tiêu nhưng có tới 2.566 học sinh đăng ký nguyện vọng 1. Đứng thứ hai là THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông) với tỷ lệ 1/3, tương ứng 2.293 thí sinh đăng ký trên cùng mức chỉ tiêu 765.

Việc 22.000 học sinh không tham gia kỳ thi công lập được các chuyên gia nhìn nhận là phù hợp với chủ trương phân luồng sau THCS, đồng thời góp phần giảm bớt áp lực cho kỳ thi. Tuy vậy, cùng với sự gia tăng số lượng thí sinh dự thi năm nay, mức độ cạnh tranh vào các trường công lập vẫn ở mức cao.