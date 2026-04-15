89 trường tư thục Hà Nội xét tuyển lớp 10 bằng học bạ năm 2026

Nhiều trường THPT tư thục tại Hà Nội tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 bằng hình thức xét học bạ, một số trường kết hợp thêm kết quả kỳ thi lớp 10 do thành phố tổ chức.

Nhiều trường tư tuyển sinh lớp 10 bằng học bạ

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã công bố phương án tuyển sinh lớp 10 năm học 2026–2027 đối với các trường THPT tư thục và các trường công lập chất lượng cao trên địa bàn. Theo đó, xét tuyển dựa trên kết quả học tập ở bậc THCS là phương thức được nhiều trường lựa chọn.

Theo danh sách do Sở công bố, phần lớn trường THPT tư thục tại Hà Nội sử dụng học bạ của học sinh trong quá trình học THCS làm căn cứ xét tuyển vào lớp 10. Ngoài ra, nhiều trường kết hợp thêm điểm của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập do thành phố tổ chức để tăng tính phân loại khi số lượng hồ sơ đăng ký vượt chỉ tiêu.

89 trường THPT tư thục tại Hà Nội đều xét học bạ để tuyển lớp 10. (Ảnh minh họa)

Cụ thể, trong tổng số gần 90 trường tư thục được giao tuyển sinh lớp 10 năm học tới, có 56 trường áp dụng đồng thời hai tiêu chí gồm xét học bạ và xét kết quả kỳ thi vào lớp 10. Việc kết hợp nhiều tiêu chí nhằm giúp các trường đánh giá toàn diện năng lực học sinh trước khi quyết định trúng tuyển.

Danh sách các trường áp dụng phương thức xét học bạ khá đa dạng, gồm nhiều cơ sở giáo dục như: Nguyễn Siêu, Newton, Archimedes, Marie Curie, Lê Quý Đôn, Phan Huy Chú, Văn Lang hay Đinh Tiên Hoàng. Mỗi trường sẽ công bố chi tiết điều kiện xét tuyển, cách tính điểm và thời gian nhận hồ sơ trong kế hoạch tuyển sinh riêng.

Hơn 34.000 chỉ tiêu vào trường tư thục

Năm học 2026–2027, Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh cho 89 trường THPT tư thục với tổng cộng 817 lớp, tương ứng khoảng 34.059 học sinh.

Song song với hệ thống trường tư thục, các trường THPT công lập và công lập chất lượng cao của thành phố được giao tổng cộng hơn 81.000 chỉ tiêu lớp 10. Ngoài ra, Sở giao cho 29 trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyển 262 lớp với 11.675 học viên.

Hà Nội là địa phương có số lượng học sinh tốt nghiệp THCS lớn mỗi năm, trong khi chỉ tiêu vào lớp 10 công lập có giới hạn. Vì vậy, các trường tư thục đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận học sinh tiếp tục học lên bậc THPT.

Việc nhiều trường công bố phương án tuyển sinh sớm và áp dụng hình thức xét học bạ được xem là giúp học sinh và phụ huynh có thêm lựa chọn, đồng thời giảm áp lực cho kỳ thi vào lớp 10 công lập của thành phố.