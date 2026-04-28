Pháo hoa rực sáng bầu trời Hà Nội trong đêm concert 'Âm vang Tổ quốc'

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt “Âm vang Tổ quốc” được tổ chức tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự. Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2026-2031; hướng tới kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2026), 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026)... Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo tổ chức; Đài Truyền hình Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội và Công ty cổ phần Netmedia phối hợp thực hiện.