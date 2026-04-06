Iran bắn phá Trung Đông sau cảnh báo của ông Trump

Israel, Kuwait và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đều báo cáo về một loạt cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái xảy ra trong khu vực vào rạng sáng ngày 6/4.

Riêng tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, giới chức cho biết có một người đàn ông bị thương do mảnh đạn từ tên lửa Iran bị đánh chặn trên khu phố Musaffah của thành phố. Đó là khu vực gần căn cứ không quân Al Dhafra, nơi đóng quân của lực lượng Mỹ, nhiều lần bị Iran nhắm mục tiêu trong suốt cuộc xung đột.

Nhân viên cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ va chạm của một vật thể phóng, trong bối cảnh xung đột Mỹ - Israel và Iran vẫn tiếp diễn. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, dịch vụ cứu hộ của Israel báo cáo một số địa điểm bị trúng tên lửa Iran nhắm vào nhiều thành phố ở miền trung Israel.

Các cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Tehran tăng cường chỉ trích chống lại Tổng thống Mỹ Donald Trump, với việc Bộ chỉ huy quân sự Khatam al-Anbiya của Iran cảnh báo có sự trả đũa "tàn khốc hơn nhiều" nếu đối phương tấn công mục tiêu dân sự.

Lời cảnh báo được đưa ra vài giờ sau khi ông Trump đe dọa phá hủy cơ sở hạ tầng dân sự của Iran, yêu cầu Tehran phải nhượng bộ trước những điều khoản của ông để đạt được thỏa thuận mở cửa lại vùng Vịnh.

Trong khi người Kitô giáo đang kỷ niệm Lễ Phục Sinh, ông Trump cũng nhắc lại những lời cảnh báo về cuộc không kích vào nhà máy điện và cầu của Iran, khi họ ăn mừng việc giải cứu phi công bị thương trên chiếc F-15 rơi bên trong lãnh thổ Iran.

Hiện tại, Iran đang phong tỏa một phần eo biển Hormuz.

Trong khi đó, theo Axios, các bên trung gian liên quan đến Iran đang thực hiện nỗ lực cuối cùng nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 45 ngày.

Dù vậy, các nguồn tin cho biết khả năng đạt được thỏa thuận một phần trong vòng 48 giờ tới là rất thấp. Đây được xem là cơ hội cuối cùng để tránh leo thang nghiêm trọng cuộc xung đột, bao gồm khả năng làm bùng nổ các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và các đòn trả đũa nhằm vào hệ thống năng lượng, nước của các quốc gia vùng Vịnh.

Theo Reuters, Iran và Mỹ đã nhận đề xuất ngừng bắn có thể triển khai ngay hôm nay, qua đó mở lại eo Hormuz, trong kế hoạch hai giai đoạn do Pakistan làm trung gian.