Sự cố nguy hiểm suýt phá hỏng chiến dịch xâm nhập Iran giải cứu phi công Mỹ

Theo Reuters, 2 máy bay MC-130 chở khoảng 100 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm vào vùng địa hình hiểm trở phía nam Tehran gặp sự cố kỹ thuật và không thể cất cánh. Điều này khiến chiến dịch giải cứu suýt thất bại từ trước khi bắt đầu. Nếu máy bay trục trặc, lực lượng biệt kích tinh nhuệ được cử đi giải cứu có nguy cơ bị mắc kẹt phía sau chiến tuyến của địch.

"Dưới màn đêm, Đội đặc nhiệm SEAL Team 6 của hải quân Mỹ tiến vào vùng núi Iran, vượt qua ngọn núi cao 2.000m để giải cứu phi công trên chiếc tiêm kích F-15 mất tích, đưa anh ta đến điểm hẹn bí mật trước bình minh ngày 5/4. Rồi mọi thứ dừng lại", Reuters thuật lại.

Mảnh vỡ của máy bay Mỹ và cánh quạt của trực thăng ở Isfahan, Iran. (Ảnh: Reuters)

Chỉ huy của họ buộc phải đưa ra quyết định đầy rủi ro, ra lệnh điều thêm máy bay vào Iran để giải cứu nhóm người này theo từng đợt. Quyết định này khiến các binh sĩ đặc nhiệm tinh nhuệ của Mỹ phải chờ đợi trong vài giờ căng thẳng. Dù vậy, hành động nhanh chóng này giúp đội giải cứu cứu vãn tình thế.

"Nếu có khoảnh khắc nào khiến ta phải thốt lên 'Trời đất ơi', thì đó chính là lúc này", tờ Reuters dẫn lời nguồn tin viết.

Canh bạc này thành công. Lực lượng cứu hộ được rút lui theo từng giai đoạn. Quân đội Mỹ buộc phải phá hủy máy bay MC-130 bị hư hỏng và 4 máy bay trực thăng MH-6 Little Bird khác bên trong Iran thay vì mạo hiểm bỏ lại thiết bị nhạy cảm.

“Chiến dịch giải cứu phi công tại Iran cơ bản tiêu tốn 300 triệu USD, vì chúng tôi phải loại bỏ 2 chiếc C-130 và 4 chiếc MH-6 Little Bird. Không quân Mỹ phải sử dụng nhiều bom để cho nổ tung tất cả máy bay bỏ lại tại đường băng. Iran cũng bắn hạ 2 chiếc MQ-9 tham gia chiến dịch giải cứu”, quan chức bộ quốc phòng Mỹ cho hay.

Tính đến đầu năm 2025, không quân Mỹ biên chế 57 máy bay MC-130J, mỗi chiếc có giá xuất xưởng khoảng 114 triệu USD. Một trong những đặc điểm nổi bật của MC-130J là động cơ tua-bin cánh quạt với 6 lá cánh chế tạo hoàn toàn bằng vật liệu composite, thay vì 4 lá cánh làm từ hợp kim nhôm như các dòng C-130 cũ hơn.

Trong khi trực thăng AH/MH-6 được cho là thuộc biên chế của Trung đoàn Không vận Tác chiến Đặc biệt số 160 của lục quân Mỹ với biệt danh là "Kẻ săn đêm".

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận về thông tin trên.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khi nhận được tin nhắn vô tuyến từ sĩ quan hệ thống vũ khí bị mắc kẹt trên chiếc F-15 bị bắn rơi, quan chức Mỹ ban đầu nghi ngờ đó là âm mưu của Iran nhằm dụ lực lượng Mỹ vào bẫy.

Ông Trump nói với Axios rằng phi công đã gửi một thông điệp ngắn gọn, khác thường sau khi nhảy dù khỏi máy bay. "Anh ấy nói: 'Quyền năng thuộc về Chúa'". Sau khi nhận được tin nhắn vô tuyến, họ nghi ngờ anh ta có thể bị Iran giam giữ và người Iran đang "gửi tín hiệu giả" để dụ lực lượng Mỹ vào cuộc.

"Trong vài giờ qua, quân đội Mỹ đã thực hiện một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ", ông Trump nói và cho biết sĩ quan vũ khí trên tiêm kích F-15 bị thương, nhưng "anh ấy sẽ ổn thôi".