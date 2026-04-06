Tên lửa Iran tiếp tục xuyên thủng Vòm Sắt, Israel dọa truy sát lãnh đạo Iran

Lực lượng không quân Israel tối qua thông báo đã mở cuộc điều tra về việc hệ thống phòng không nước này không thể đánh chặn quả tên lửa đạn đạo của Iran nhắm vào thành phố cảng Haifa ở phía Bắc Israel hồi chiều qua. Hậu quả của đòn tấn công là một tòa nhà chung cư ở Haifa bị đánh sập khiến 4 người mất tích, nhiều khả năng bị chôn vùi dưới đống đổ nát của tòa nhà. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường vụ tấn công hơn 5 tiếng, nhưng chưa tìm thấy các nạn nhân.

Nguồn tin quân sự Israel trước đó khẳng định, hệ thống phòng không đa tầng của nước này đã được kích hoạt và tiến hành đánh chặn tên lửa của Iran. Tuy nhiên, quả đạn vẫn vượt qua và lao trúng tòa chung cư.

Loạt tên lửa trong triển lãm về thành tựu quốc phòng của Iran ở Tehran hồi năm 2023 (Ảnh: Reuters)

Ngoài cuộc tấn công gây thiệt hại tại Haifa, truyền thông Israel cũng xác nhận, tên lửa mang đạn chùm của Iran đã gây thiệt hại tại khu công nghiệp Neot Hovav ở Beersheba, phía Nam Israel. Đây là lần thứ 3 kể từ đầu xung đột, tên lửa Iran nhắm vào khu công nghiệp trọng yếu Neot Hovav của Israel.

Phản ứng với các cuộc tấn công của Iran, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz hôm qua cảnh báo nước này sẽ tiếp tục tìm diệt các lãnh đạo và phá hủy tài sản chiến lược của Iran, nếu Tehran không dừng tập kích Israel.

Trong một tuyên bố trên truyền hình, ông Katz nêu rõ, chừng nào Iran còn phóng tên lửa vào Israel, chừng đó Iran còn phải trả giá đắt. Theo đó, Israel sẽ tiếp tục truy tìm và hạ sát các lãnh đạo, đồng thời đánh phá các mục tiêu an ninh và tài sản chiến lược trên khắp Iran.

Israel và Mỹ phát động cuộc chiến vào Iran ngày 28/2 vừa qua, viện lí do loại bỏ mối đe dọa hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Iran. Các cuộc tấn công của liên minh Mỹ-Israel khiến hàng loạt tướng lĩnh và lãnh đạo cấp cao Iran thiệt mạng, trong đó có Đại giáo chủ Ali Khamenei và Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani.

Iran cũng khẳng định, hơn 1.300 dân thường bị giết hại trong các cuộc không kích của Israel và Mỹ, trong đó có hơn 160 nữ sinh trường tiểu học ở thành phố Minab, phía Nam Iran hôm 28/2.