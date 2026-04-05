Không quân Mỹ thiệt hại hơn 2 tỷ USD trong chiến sự Iran

Nhiều nguồn tin theo dõi chiến sự Mỹ-Israel và Iran cho thấy, một loạt máy bay quân sự của Mỹ, từ máy bay chiến đấu, trực thăng đến hệ thống không người lái, bị phá hủy hoặc hư hại trong "Chiến dịch Epic Fury".

"Tổng thiệt hại ước tính vượt quá 2 tỷ USD, với chi phí thay thế có thể còn cao hơn", theo Intel Observer của Ai Cập, một tài khoản tình báo nguồn mở hoạt động trên X. Cập nhật trực tuyến từ Lầu Năm Góc cho biết tính đến ngày 3/4, 13 binh sĩ Mỹ thiệt mạng và 365 người khác bị thương.