Thông điệp cầu cứu phi công Mỹ gửi khi lẩn trốn giữa vòng vây quân Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trum cho rằng sĩ quan vũ khí đã gửi một tin nhắn ngắn và khác thường qua bộ đàm sau khi nhảy dù khỏi chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn hạ. "Anh ấy nói: 'Quyền năng thuộc về Chúa'", ông Trump cho biết.

Nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: "Những gì anh ta nói trên radio nghe giống như điều mà một người Hồi giáo sẽ nói" và cho biết thêm những người quen biết anh sau đó giải thích rằng anh ta là người sùng đạo, việc anh ta nói như vậy là điều dễ hiểu.

Chiến dịch giải cứu sĩ quan vũ khí trên chiếc F-15E Strike Eagle bị Iran bắn hạ diễn ra đầy căng thẳng. (Ảnh: NDTV)

Một quan chức quốc phòng Mỹ cũng xác nhận với Axios về lời kể của Tổng thống Trump nhưng cho biết cụm từ chính xác được sử dụng là "Chúa tốt lành". Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng đăng tải những dòng chữ tương tự trên X.

Ngoài một khẩu súng lục, binh sĩ này còn mang theo thiết bị liên lạc và thiết bị định vị sau khi gặp sự cố. Trong khi lực lượng Iran và Mỹ thực hiện chiến dịch tìm kiếm, sĩ quan vũ khí trên máy bay F-15 trốn trong một khe núi, liên tục di chuyển và có lúc leo lên một sườn núi cao 2.700m để tránh bị lực lượng địch truy đuổi. Vị trí của anh ta vẫn chưa được biết đến, ngay cả đối với Mỹ, trong hơn 24 giờ đầu.

Cuối cùng, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) tìm ra nơi ẩn náu của binh sĩ này nhờ sử dụng những gì tờ New York Times mô tả là "khả năng độc đáo" để theo dõi khi viên sĩ quan di chuyển qua địa hình đồi núi và lẩn tránh người dân địa phương.

Sau khi xác nhận được vị trí chính xác, CIA chia sẻ thông tin này với Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và quân đội Mỹ, đội đặc nhiệm được triển khai đến gần đó vào tối ngày 4/4.

Hôm 3/4, máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle hai động cơ, hai chỗ ngồi của Mỹ bị bắn rơi trên bầu trời phía tây nam Iran. Phi công được cứu sống ngay sau khi máy bay bị trúng đạn, trong khi cuộc tìm kiếm sĩ quan phụ trách hệ thống vũ khí kéo dài suốt hai ngày.

Thông báo về chiến dịch giải cứu, ông Trump viết trên Truth Social: "Người chiến binh dũng cảm này đang ở phía sau chiến tuyến của địch trong những ngọn núi hiểm trở của Iran, bị kẻ thù truy đuổi và chúng đang ngày càng tiến gần hơn từng giờ".