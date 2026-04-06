Mỹ tưởng tín hiệu liên lạc giải cứu của phi công F-15 là 'bẫy'

Theo Axios, sau khi chia sẻ về thành công của chiến dịch giải cứu sĩ quan vũ khí trên máy bay F-15 bị Iran bắn rơi, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tiết lộ những câu chuyện đằng sau. Ông Trump cho biết, Mỹ ban đầu lo ngại rằng tín hiệu liên lạc từ thành viên phi hành đoàn mà họ đang giải cứu có thể là cái bẫy nhằm dụ lực lượng Mỹ tiến vào.

Cụ thể, Tổng thống Trump nói, binh sĩ này đã sống sót hơn 24 giờ trong vùng núi dù bị thương, trước khi được các đặc nhiệm giải cứu hôm 4/4. Chiến dịch có sự tham gia của khoảng 200 người. Ông Trump nói chiếc F-15 bị tên lửa vác vai của Iran bắn hạ, cho rằng phía Iran “gặp may”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Phát biểu với Axios ngay sau khi xác nhận cuộc giải cứu thành công, ông Trump cho biết có “hàng nghìn” binh sĩ Iran truy lùng người phi công này, đồng thời nói cả dân thường cũng tham gia tìm kiếm do được treo thưởng.

Ông kể rằng viên sĩ quan ẩn nấp trong một khe núi và được Mỹ phát hiện nhờ công nghệ. Sau tín hiệu vô tuyến từ người này, giới chức Mỹ từng nghi ngờ anh ta có thể đã rơi vào tay Iran và phía Iran đang phát tín hiệu giả để nhử lực lượng Mỹ vào bẫy.

Ông Trump cho biết, sau khi nhảy dù khỏi máy bay, sĩ quan này phát đi thông điệp ngắn qua radio: “Quyền năng thuộc về Chúa”, hoặc "Chúa vĩ đại" - theo lời một quan chức Mỹ. Câu nói qua radio này “nghe giống như cách một người Hồi giáo nói”, nhưng những người quen biết viên sĩ quan cho biết anh ta là người có đức tin, nên việc nói như vậy là hợp lý. Quan chức quốc phòng Mỹ sau đó cũng xác nhận rằng ban đầu tình hình chưa rõ ràng, nhưng Mỹ cuối cùng xác minh được người này vẫn còn sống và chưa bị bắt.

Ông Trump cho biết phi công còn lại được giải cứu nhanh hơn, vào ban ngày, trong điều kiện bị hỏa lực Iran bắn dữ dội. Một quan chức quốc phòng mô tả chiến dịch là “cuộc giải cứu táo bạo và chớp nhoáng”, còn chiến dịch giải cứu người thứ hai được thực hiện vào ban đêm sau khi Mỹ thiết lập căn cứ tạm thời bên trong lãnh thổ Iran.

Hai thành viên phi hành đoàn ở cách nhau vài km, trong khi hàng trăm binh sĩ thuộc Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran có mặt khắp khu vực.

Ngoài ra, ông Trump cho biết lực lượng Israel hỗ trợ Mỹ “một phần nhỏ” trong chiến dịch tìm kiếm và giải cứu. Một quan chức quốc phòng Mỹ nói phía Israel không cung cấp thông tin cụ thể về vị trí của sĩ quan, nhưng chia sẻ tình báo chung về tình hình trên thực địa. Không quân Israel cũng thực hiện cuộc không kích nhằm ngăn lực lượng Iran tiếp cận khu vực.

Ông Trump kết luận rằng Israel là đối tác tốt, đồng thời ví mối quan hệ giữa hai nước như “anh lớn và em nhỏ”.