Cố vấn Quốc hội Iran cảnh báo ông Trump, tuyên bố không lùi bước

Ông Mahdi Mohammadi - cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf - tuyên bố Mỹ “chỉ còn khoảng 20 giờ” để đầu hàng Iran. Ông Mohammad đe doạ đưa các đồng minh của Mỹ "về thời đồ đá”. Vị cố vấn của Chủ tịch Quốc hội Iran sử dụng từ ngữ tương tự phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi sẽ không lùi bước!”, ông Mahdi Mohammadi viết trên mạng xã hội X.

Ông Mohammadi khẳng định Iran “đã giành chiến thắng rõ ràng và công khai trong cuộc chiến” và sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận kết thúc xung đột theo hướng củng cố lợi ích, đồng thời thiết lập một cấu trúc an ninh mới trong khu vực.

Hiện trường thiệt hại sau khi bị tên lửa Iran tấn công tại Ramat Gan, Israel, ngày 6/4/2026. (Ảnh: AP/Oded Balilty)

Trước đó, ông Trump ấn định hạn chót 20h ngày thứ Ba (giờ miền Đông Mỹ, tức 7h ngày thứ Tư 8/4 giờ Việt Nam) để Iran mở lại eo biển Hormuz, nếu không sẽ phải đối mặt với hậu quả từ chiến dịch quân sự mở rộng của Mỹ.

Hôm qua, tại cuộc họp báo Nhà Trắng, ông Trump cảnh báo Iran có thể bị “đánh bại hoàn toàn chỉ trong một đêm, và đêm đó rất có thể là đêm mai", với các cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào hạ tầng trọng yếu như năng lượng và giao thông.

Dù vậy, Washington cho biết Tehran vẫn tham gia đàm phán. Ông Trump nói Iran là “bên tham gia tích cực, sẵn sàng” trong các cuộc thương lượng thông qua trung gian nhằm hướng tới khả năng chấm dứt xung đột, đồng thời nhận định tiến trình hiện “đang diễn ra tốt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc họp báo tại phòng họp James Brady, Nhà Trắng, ngày 6/4/2026 ở Washington. (Ảnh: AP/Mark Schiefelbein)

“Tôi không thể nói về lệnh ngừng bắn, nhưng có thể khẳng định phía bên kia đang tham gia một cách tích cực và thiện chí. Họ muốn đạt được một thỏa thuận, nhưng tôi không thể nói thêm”, ông Trump phát biểu trong cuộc họp báo ngày 6/4. “Về cơ bản, họ có thời hạn đến 20h tối mai, nhưng chúng tôi vẫn đang làm việc với họ. Tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt. Ông Witkoff có mặt ở đây và JD cũng tham gia vào tiến trình này. Tuy nhiên, chúng ta sẽ phải chờ xem”.

Về phía Iran, hãng thông tấn nhà nước IRNA cho biết Tehran đã bác bỏ đề xuất hòa bình của Washington, đồng thời đưa ra phản hồi gồm 10 điểm với các yêu cầu như chấm dứt xung đột trong khu vực, thiết lập cơ chế an ninh mới tại eo biển Hormuz, tài trợ tái thiết và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các đề xuất đã được chuyển qua trung gian, trong đó có Pakistan, nhưng chưa đạt tiến triển.

Theo hãng thông tấn AP, ông Mojtaba Ferdousi Pour, người đứng đầu phái bộ ngoại giao Iran tại Cairo, cho biết Tehran “chỉ chấp nhận chấm dứt giao tranh với các đảm bảo sẽ không bị tấn công trở lại”. Ông cũng nhấn mạnh Iran không còn tin tưởng chính quyền Tổng thống Trump sau khi Mỹ hai lần tiến hành không kích trong các vòng đàm phán trước đó.