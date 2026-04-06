Iran bác thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, muốn chấm dứt chiến sự vĩnh viễn

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết Tehran bác lệnh ngừng bắn tạm thời trong cuộc chiến với Mỹ và Israel. Vì phía Iran cho rằng lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ cho phép các bên tạm dừng giao tranh, chuẩn bị cho việc tiếp tục xung đột.

"Chúng tôi kêu gọi chấm dứt xung đột và ngăn chặn sự tái diễn của nó", ông Baghaei nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei.

Ông Baghaei cũng thông tin về việc Iran đưa ra phản hồi đối với yêu cầu của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt xung đột và sẽ công bố “khi cần thiết”, đề cập đến danh sách 15 điểm mà Washington chuyển đến Tehran thông qua Pakistan.

Theo ông Baghaei, đề xuất này "vô cùng thái quá, bất thường và phi logic", đồng thời nhấn mạnh thêm Iran “có kinh nghiệm rất cay đắng trong việc đàm phán với Mỹ”.

Đối với Iran, mọi cuộc đàm phán ngoại giao đều “hoàn toàn không tương thích với tối hậu thư, tội ác và lời đe dọa”, ám chỉ đến tuyên bố đầy thách thức của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc ném bom cơ sở hạ tầng trọng yếu của Iran nếu Tehran không mở eo biển Hormuz.

Tương tự, người phát ngôn Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Anbiya của Iran, ông Ebrahim Zolfaghari cho rằng nếu cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự, Iran sẽ trả đũa trên quy mô lớn hơn nhiều và thiệt hại sẽ "lớn hơn nhiều lần".

Trước đó, trang tin Axios cho biết Mỹ, Iran cùng các bên trung gian khu vực đang thảo luận về một lệnh ngừng bắn kéo dài 45 ngày, như bước đi trong thỏa thuận hai giai đoạn có thể dẫn tới chấm dứt hoàn toàn xung đột.

Nguồn tin cũng tiết lộ Tổng tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Thống chế Asim Munir, đã liên lạc “suốt đêm” với Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, đặc phái viên Steve Witkoff và Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi để thúc đẩy tiến trình.

Theo đề xuất, lệnh ngừng bắn sẽ có hiệu lực ngay lập tức, qua đó cho phép mở lại eo biển Hormuz. Các bên sau đó sẽ có 15 - 20 ngày để hoàn tất thỏa thuận cuối cùng. Văn kiện này tạm được gọi là “Hiệp định Islamabad”, bao gồm cả cơ chế quản lý khu vực đối với eo biển, với vòng đàm phán trực tiếp cuối cùng dự kiến diễn ra tại Islamabad.