Cận cảnh Ukraine tập kích chính xác vào tàu hộ vệ tên lửa Nga

Khoảnh khắc Ukraine tập kích chiến hạm và giàn khoan dầu Nga.

Tư lệnh Lực lượng Không người lái Ukraine Robert Brovdi cho biết trong cuộc tấn công vào thành phố Novorossiysk đêm ngày 5 - 6/4, thiết bị bay không người lái (UAV) đã đánh trúng tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Grigorovich tại cảng Novorossiysk phía tây nam lãnh thổ Nga.

Theo video do quân đội Ukraine công bố, UAV tiếp cận một chiến hạm đang neo đậu trước khi lao vào giữa thân tàu. Tuy nhiên, video không cho thấy kết quả của đòn tấn công nhưng các UAV mang đầu đạn cỡ nhỏ thường không có khả năng gây thiệt hại nặng cho chiến hạm cỡ lớn.

Chiến dịch này do Đơn vị Ptakhy Madiara thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine lên kế hoạch và phối hợp cùng Cơ quan An ninh Ukraine thực hiện. Ông Brovdi thông tin thêm các cơ quan tình báo đang thu thập thông tin về mức độ thiệt hại của vụ tấn công.

Ngoài ra, quân đội Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái tập kích kho dầu Sheskharis ở gần Novorossiysk và giàn khoan dầu Sivash trên biển Đen, gần bán đảo Crimea.

Hiện tại, Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về vụ tấn công.

Cùng thời điểm, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, tướng Oleksandr Syrskyi tuyên bố Ukraine giành lại quyền kiểm soát 8 khu định cư ở vùng Dnipropetrovsk và 4 khu định cư ở vùng Zaporizhzhia. Ông Syrskyi cho biết bất chấp những thành công của Ukraine, quân đội Nga vẫn tiếp tục đẩy mạnh cuộc tấn công mùa xuân.

"Quân đội Nga không từ bỏ kế hoạch tiến hành chiến dịch tấn công tiếp theo và đang tập hợp lại lực lượng, trang thiết bị hiện có. Mặc dù chịu tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị quân sự, Nga vẫn đặt mục tiêu kiểm soát thêm lãnh thổ Ukraine và thiết lập ‘vùng đệm’ ở khu vực Dnipropetrovsk”, ông Syrskyi nhấn mạnh.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin tình hình chiến tuyến của Ukraine đang duy trì mức độ tốt nhất kể từ giữa năm 2025.

Theo các nhà phân tích quân sự, cuộc phản công của Ukraine ở phía đông nam đất nước đang làm gián đoạn nỗ lực của Nga xung quanh Pokrovsk ở vùng Donetsk và làm suy yếu chiến dịch tấn công mùa xuân của Nga dọc theo hơn 1.200 km chiến tuyến.