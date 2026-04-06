Người đứng đầu cơ quan tình báo Iran thiệt mạng

(VTC News) -

Truyền thông nhà nước Iran hôm 6/4 thông báo về cái chết của Majid Khademi, người đứng đầu cơ quan tình báo thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC).

Theo IRGC, ông Khademi "đã tử đạo" trong vụ tấn công của Mỹ-Israel gây ra vào rạng sáng cùng ngày.

Mỹ và Israel chưa bình luận về thông tin.

Ông Majid Khademi.

Trong diễn biến mới nhất, Iran và Mỹ được cho là đang phân tích kế hoạch đề xuất nhằm chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông. Tuy nhiên, Tehran khẳng định rõ ràng rằng họ sẽ không mở eo biển Hormuz trong kế hoạch ngừng bắn.

Đây được xem là cơ hội cuối cùng để tránh leo thang nghiêm trọng cuộc xung đột, bao gồm khả năng làm bùng nổ các cuộc tấn công quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng dân sự của Iran và các đòn trả đũa nhằm vào hệ thống năng lượng, nước của các quốc gia vùng Vịnh.

Trước đó, thời hạn 10 ngày mà Tổng thống Donald Trump đặt ra cho Iran dự kiến kết thúc vào tối 6/4, nhưng ông gia hạn thêm 20 giờ và đưa ra hạn chót mới là 20h tối 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ). Ông cho biết Mỹ đang “đàm phán sâu” với Iran và vẫn có khả năng đạt được thỏa thuận trước thời hạn.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu không đạt được thỏa thuận, Mỹ sẽ thực hiện các hành động quân sự quy mô lớn, bao gồm phá hủy những cơ sở hạ tầng quan trọng đối với Iran.

Các làn sóng tấn công do Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã khiến nhiều nhân vật quan trọng nhất của Iran thiệt mạng, từ các chỉ huy Basij cho đến Lãnh tụ Tối cao.

Một số nhân vật nổi bật bao gồm: Ali Khamenei – Lãnh tụ Tối cao của Cộng hòa Hồi giáo Iran; Ali Shamkhani – Cố vấn an ninh cấp cao của Lãnh tụ; Mohammad Pakpour – Tổng tư lệnh IRGC; Abdolrahim Mousavi – Tổng tham mưu trưởng lực lượng vũ trang; Aziz Nasirzadeh – Bộ trưởng Quốc phòng; Hossein Jabal-Amelian – người đứng đầu Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng; Reza Mozaffari-Nia – Giám đốc tổ chức này.

Một số nhân vật thuộc các tổ chức có liên quan đến IRGC bao gồm: Mohammad Pakpour – Tổng tư lệnh IRGC; Esmail Dehghan – chỉ huy cấp cao của Lực lượng Không gian Vũ trụ IRGC; Hossein Jabal-Amelian – người đứng đầu Tổ chức Đổi mới và Nghiên cứu Quốc phòng; Reza Mozaffari-Nia – giám đốc tổ chức này; các thành viên của Lực lượng Quds như Majid Hosseinikandesar – trưởng tài chính chi nhánh Lebanon, Alireza Bi-Azar – sĩ quan tình báo chi nhánh Lebanon, Ahmad Rasouli – sĩ quan tình báo chi nhánh Palestine, Hossein Ahmadlou – phụ trách hồ sơ Israel tại chi nhánh Lebanon và Davood Alizadeh – chỉ huy chi nhánh Lebanon.

Ngoài ra còn có Ali Hashemi – phó điều phối IRGC Saheb al-Zaman (Isfahan), Naqi Mohaddesnia – phụ trách công tác giáo sĩ IRGC tại Đông Azerbaijan, và Ali-Mohammad Naeini – người phát ngôn kiêm phó phụ trách quan hệ công chúng IRGC. Bên cạnh đó, lực lượng Basij trực thuộc IRGC cũng có các nhân vật như Asadollah Badfar, Gholamreza Soleimani và Esmail Ahmadi, đều giữ các vị trí lãnh đạo trong tổ chức này.