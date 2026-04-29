PSG, Bayern Munich tạo bán kết lịch sử, trọng tài lại gây tranh cãi

Ngày 29/4, quyết định của trọng tài cho Paris Saint-Germain hưởng phạt đền trong trận bán kết lượt đi Ngoại hạng Anh 2025-2026 với Bayern Munich đã gây bùng nổ tranh cãi, khiến giới chuyên môn lẫn người hâm mộ đồng loạt phản ứng gay gắt.

Tình huống xảy ra ngay trước khi hiệp một khép lại trên sân Parc des Princes. Trọng tài Sandro Scharer cho PSG được hưởng phạt đền sau pha bóng mà Alphonso Davies bị xác định là để bóng chạm tay trong vòng cấm. Tuy nhiên, video quay chậm cho thấy bóng có vẻ đã chạm vào phần thân dưới của hậu vệ Bayern trước khi nảy lên tay.

Dù đã tham khảo VAR, trọng tài Scharer vẫn giữ nguyên quyết định. Trên chấm 11m, Ousmane Dembele không bỏ lỡ cơ hội, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2 cho PSG.

Chính quyết định này của trọng tài đã thổi bùng tranh cãi dữ dội. Cựu cầu thủ Ngoại hạng Anh, đồng thời là bình luận viên bóng đá kỳ cựu Alan Shearer khẳng định: “Với tôi, đó không thể là phạt đền. Khi bóng đã chạm vào một bộ phận khác trên cơ thể rồi mới chạm tay, thì không nên thổi lỗi”.

Tình huống bóng chạm tay Davies trong vòng cấm gây tranh cãi. (Nguồn: @primevideosport/X)

Không chỉ Shearer, nhiều cựu danh thủ cũng đồng loạt lên tiếng. Cựu danh thủ Wayne Rooney nhận định đây là tình huống không đủ cơ sở để thổi 11 m. Trong khi đó, Daniel Sturridge, cựu tiền đạo Chelsea và Liverpool, cho rằng phản xạ tự nhiên của cầu thủ trong tình huống này không nên bị xem là lỗi.

Cựu HLV tuyển Anh Glenn Hoddle thậm chí bức xúc cho rằng quyết định của trọng tài đã “làm hỏng trận đấu” và chỉ trích cách áp dụng luật chạm tay hiện tại. “Những trọng tài này đang biến môn thể thao của chúng ta thành trò hề. Thật đáng hổ thẹn. Không bao giờ được thổi phạt đền ở tình huống này", ông nói.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ cũng không giấu được sự phẫn nộ. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một quyết định sai lầm rõ ràng, thậm chí có người gọi đó là quyết định “tai hại” làm ảnh hưởng đến trận đấu.

“Những quan chức ngu ngốc đang cố tình phá hỏng trận đấu", một người bình luận trên mạng xã hội X.

Cổ động viên khác nhận xét: “Chẳng có gì bất ngờ khi trọng tài UEFA xem VAR xong lại cho phạt đền. Gần như 99/100 tình huống đều vậy. Nhưng lần này rõ ràng không đáng thổi, thật thảm hại”.

Quả phạt đền của Dembele đã khép lại hiệp một đầy kịch tính. Trước đó, Harry Kane mở tỷ số cho Bayern từ chấm 11 m, trước khi Khvicha Kvaratskhelia và João Neves giúp PSG lội ngược dòng. Michael Olise sau đó tung cú sút sở trường, gỡ hòa 2-2 trước khi tình huống gây tranh cãi xảy ra.