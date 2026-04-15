Mất phạt đền, HLV Liverpool bức xúc

Liverpool gặp nhiều khó khăn trước lối chơi chặt chẽ, bài bản của Paris Saint Germain (PSG) và phải nhận thất bại chung cuộc 0-4 tại cúp C1 châu Âu. Tranh cãi xảy ra sau khi quả phạt đền dành cho Liverpool bị hủy bỏ. Ban đầu, trọng tài xác định Willian Pacho phạm lỗi với Alexis Mac Allister, nhưng sau khi xem lại VAR, ông đã thay đổi quyết định. Sau trận đấu, Arne Slot tin rằng "quá nhiều quyết định bất lợi" đã được đưa ra cho câu lạc bộ của mình trong mùa giải này.

“Tôi không ngạc nhiên. Mùa này chúng tôi nhận quá nhiều quyết định bất lợi. Nếu trọng tài không thổi phạt đền ngay từ đầu, VAR sẽ không bao giờ can thiệp. Chúng ta đã thấy rất nhiều quả phạt đền từ va chạm nhẹ vẫn được công nhận vì có sự va chạm. Đó là điều đã được thể hiện rõ ràng trên sân”, HLV Arne Slot phát biểu sau trận đấu.

Hậu vệ Ibrahima Konate của Liverpool cũng lên tiếng về tranh cãi: “Với tôi đó là một quả phạt đền rõ ràng. Tôi đứng ngay phía sau trọng tài. Nếu chúng tôi ghi bàn từ tình huống đó, trận đấu có thể đã rẽ sang hướng khác”.

Tranh cãi xảy ra sau khi quả phạt đền dành cho Liverpool bị hủy bỏ. (Nguồn: Sky Sports)

“Pha bóng đó không quá mạnh, nhưng theo tôi vẫn là phạt đền”, cựu HLV Tim Sherwood nhận định khi theo dõi trận đấu trên Soccer Special.

Hiếm có đội bóng nào lại được hưởng lợi như PSG trong vòng loại trực tiếp cúp châu Âu. Họ được nghỉ luôn trận đấu quốc nội giữa tuần còn Liverpool vẫn phải miệt mài thi đấu để tìm vé dự cúp C1 châu Âu. Riêng về vấn đề thể lực, PSG rõ ràng chiếm ưu thế không nhỏ trước đối thủ của mình dù phải di chuyển từ Pháp sang Anh.

Sau mùa giải vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời Slot, Liverpool không duy trì được phong độ ổn định, dù đã bổ sung những cái tên chất lượng như Alexander Isak và Florian Wirtz trong kỳ chuyển nhượng hè.

Slot hiện chịu nhiều áp lực khi thành tích đội bóng sa sút, và Quỷ đỏ vùng Merseysid vẫn phải cạnh tranh quyết liệt cho một vị trí trong top 5 Ngoại hạng Anh để giành vé dự cúp C1 châu Âu mùa tới.

“Người ta nói nhiều về việc đội bóng đang trong giai đoạn chuyển đổi. Chúng tôi đã bán 8-10 cầu thủ để có kinh phí mang về khoảng 5 cái tên chất lượng. Muốn mua người mới thì phải bán bớt cầu thủ. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ mất một vài người theo dạng chuyển nhượng tự do, như Mo Salah hay Andy Robertson.

Mùa hè tới sẽ là thử thách lớn. Nhưng CLB đã cho thấy cách làm này có thể hoạt động hiệu quả. Như tôi vẫn nói, tương lai vẫn rất sáng, đặc biệt nếu chúng tôi tiếp tục bổ sung lực lượng sau khi một số cầu thủ rời đi", HLV Slot nói.