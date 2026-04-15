Thoát chết khi bị điện giật, người đàn ông viết thư cảm ơn công an Lâm Đồng

Ngày 15/4, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, anh Phan Hùng Vĩ (ở xã Quảng Hòa) đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an xã này bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của hai cán bộ Công an xã Quảng Hòa đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm khi bị điện giật.

Hình ảnh người dân đến cảm ơn Công an xã Quảng Hòa.

Cụ thể, vào lúc 16h45 ngày 31/3, phát hiện tại khu vực gần trụ sở đơn vị có nhiều tiếng kêu cứu, la hét của người dân, Công an xã Quảng Hòa cử Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Nguyễn Khắc Tiệp nhanh chóng đến hiện trường.

Thư cảm ơn của anh Vĩ.

Tại đây, lực lượng Công an phát hiện anh Phan Hùng Vĩ bị điện giật đang trong tình trạng bất tỉnh, có dấu hiệu ngừng thở. Thiếu úy Nguyễn Tất Thìn và Thiếu úy Nguyễn Khắc Tiệp đã phối hợp cùng người dân ngắt nguồn điện, tiến hành các biện pháp sơ cứu ban đầu như hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực, đồng thời liên hệ cơ sở y tế để hỗ trợ cấp cứu.

Nhờ sự nhanh trí, kịp thời và tinh thần trách nhiệm cao của lực lượng công an xã cùng sự phối hợp của người dân, nạn nhân đã dần hồi tỉnh và được đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Đam Rông để tiếp tục điều trị. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã qua cơn nguy kịch và dần ổn định.

Trong thư cảm ơn gửi đến Công an xã Quảng Hòa, anh Phan Hùng Vĩ bày tỏ sự cảm kích sâu sắc trước tinh thần trách nhiệm, sự tận tình của hai cán bộ Công an xã đã giúp anh thoát khỏi nguy hiểm.

Hành động kịp thời, hiệu quả của Công an xã Quảng Hòa đã góp phần bảo vệ tính mạng người dân, để lại hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an nhân dân trong phong trào thi đua “Ba nhất”, với tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”, được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Qua vụ việc trên, Công an xã Quảng Hòa khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện an toàn, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện trong gia đình, không tự ý sửa chữa khi không có chuyên môn nhằm phòng tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.