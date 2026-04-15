Ông Vance nói sẽ thúc đẩy 'thỏa thuận lớn' khi tiếp tục đàm phán Mỹ - Iran

Thông tin được đưa ra trong bối cảnh ông Vance được kỳ vọng sẽ dẫn đầu các cuộc đàm phán trực tiếp mới giữa Mỹ và Iran, mà Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết có thể diễn ra trong tuần này tại Pakistan.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance. (Ảnh: Xinhua)

Theo Phó Tổng thống Mỹ, tất cả các bên trên bàn đàm phán tại Islamabad “đều muốn đạt được thỏa thuận” bất chấp hàng thập kỷ “thiếu lòng tin sâu sắc” giữa hai quốc gia. Trước đó, ông dẫn đầu cuộc đàm phán kéo dài 21 giờ với phía Iran tại Pakistan vào thứ Bảy.

Ông Vance nói rằng ông Trump “không muốn đạt một thỏa thuận nhỏ. Ông ấy muốn một thỏa thuận lớn”, đồng thời nhấn mạnh chính sách của ông Trump là Iran “không được sở hữu vũ khí hạt nhân".

Theo CNN, cùng với phó tổng thống, đặc phái viên của Trump là Steve Witkoff và con rể Jared Kushner cũng được dự kiến sẽ tham dự bất kỳ cuộc gặp thứ hai nào có thể diễn ra.

Một quan chức Mỹ nói với CNN: “Các cuộc đàm phán trong tương lai đang được thảo luận, nhưng hiện chưa có lịch trình cụ thể".

Trước đó trong ngày thứ Ba, ông Trump nói với tờ New York Post rằng vòng đàm phán Mỹ - Iran tiếp theo “có thể diễn ra trong một hoặc hai ngày tới” tại Pakistan.

“Có thể sẽ có điều gì đó diễn ra trong một hoặc hai ngày tới, và chúng tôi có xu hướng sẽ đến đó”, ông Trump nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại về các cuộc đàm phán.

Ông Trump cũng cho biết hôm thứ Hai rằng điểm vướng mắc trong các cuộc đàm phán với Iran “là vấn đề hạt nhân”, và ưu tiên của Mỹ là thu hồi lượng uranium đã được làm giàu của Iran.

Theo New York Times, Washington đề xuất đình chỉ các hoạt động hạt nhân của Iran trong 20 năm, trong khi Tehran đưa ra đề xuất đối lại là đình chỉ chương trình hạt nhân của mình tối đa 5 năm trong vòng đàm phán đầu tiên.

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran phong tỏa phần lớn hoạt động qua Eo biển Hormuz. Ngay sau khi đàm phán vòng thứ nhất thất bại, Mỹ cũng tiến hành điều động lực lượng chặn tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran khiến căng thẳng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Lebanon và Israel dự kiến tiến hành cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington hôm nay, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tiếp tục leo thang, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.