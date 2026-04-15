Mỹ và Iran có thể nối lại đàm phán trong 2 ngày tới

Trong cuộc phỏng vấn với tờ New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông tin cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột với Iran có thể sớm được nối lại tại Islamabad, chỉ vài ngày sau khi vòng thương lượng cuối tuần qua không đạt kết quả.

"Quý vị nên ở đó, thật đấy, vì điều gì đó có thể xảy ra trong 2 ngày tới và chúng tôi có xu hướng quay lại đó", ông Trump nói với phóng viên tờ New York Post.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Các quan chức vùng Vịnh, Pakistan và Iran cũng xác nhận nhóm đàm phán từ Mỹ và Iran có thể quay lại Pakistan vào cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Tehran chưa ấn định ngày cụ thể.

Cùng thời điểm, Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết ông sẽ tiếp tục đấu tranh cho "thỏa thuận lớn" mà ông nói rằng Tổng thống Donald Trump muốn đạt được với Iran. “Tôi cảm thấy rất hài lòng về tình hình hiện tại”, ông Vance nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Vance cũng ca ngợi tham vọng đạt được thỏa thuận của ông Trump. Ông Vance nói: “Ông ấy không muốn đạt được một thỏa thuận nhỏ. Ông ấy muốn đạt được một thỏa thuận lớn. Lý do thỏa thuận chưa được hoàn tất là vì tổng thống thực sự muốn một thỏa thuận trong đó Iran không có vũ khí hạt nhân, Iran không tài trợ khủng bố, đồng thời người dân Iran có thể phát triển thịnh vượng và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Đó là điều ông ấy đang đề nghị”.

Phó Tổng thống Mỹ tiếp tục nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán và cố gắng đạt điều đó. Vì vậy, tôi sẽ tiếp tục đấu tranh để biến điều đó thành hiện thực".

Kể từ khi xung đột bùng phát ngày 28/2, Iran đã phong tỏa phần lớn hoạt động qua Eo biển Hormuz. Ngay sau khi đàm phán vòng thứ nhất thất bại, Mỹ cũng tiến hành điều động lực lượng chặn tàu chở dầu ra vào các cảng của Iran khiến căng thẳng ngày càng gia tăng.

Trong khi đó, Lebanon và Israel dự kiến tiến hành cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington, D.C hôm nay, trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tiếp tục leo thang, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Theo hãng thông tấn AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tham dự cuộc họp cùng Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad.