Lebanon - Israel đàm phán tại Mỹ hôm nay, tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn

(VTC News) -

Lebanon và Israel ngày 14/4 dự kiến tiến hành cuộc đàm phán ngoại giao trực tiếp đầu tiên sau nhiều thập kỷ tại Washington, D.C. trong bối cảnh xung đột giữa Israel và lực lượng vũ trang Hezbollah tiếp tục leo thang, gây tổn thất nặng nề về người và tài sản.

Theo hãng thông tấn AP, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio sẽ tham dự cuộc họp cùng Đại sứ Israel tại Mỹ Yechiel Leiter và Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Hamadeh Moawad.

Theo Bộ Y tế Lebanon, các đợt không kích của Israel đã khiến ít nhất hơn 2.000 người thiệt mạng, khoảng 6.000 người bị thương và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Một tòa nhà bị phá hủy sau không kích của Israel ở Beirut, Lebanon, ngày 13/4/2026. (Ảnh: AP)

Chính phủ Lebanon kỳ vọng các cuộc tiếp xúc tại Washington sẽ mở đường chấm dứt chiến sự. Trong khi đó, Iran coi việc chấm dứt xung đột tại Lebanon và khu vực là điều kiện cho đối thoại với Mỹ, song Beirut khẳng định sẽ tự đại diện và theo đuổi lợi ích quốc gia.

Trên thực địa, quân đội Israel hiện vẫn tiếp tục mở rộng chiến dịch tại miền Nam Lebanon, với mục tiêu được một số quan chức mô tả là thiết lập “vùng an ninh” kéo dài từ biên giới tới sông Litani, cách khoảng 30 km.

Dù suy yếu sau cuộc chiến kết thúc tháng 11/2024, Hezbollah vẫn duy trì các đợt tấn công bằng máy bay không người lái, rocket và pháo binh nhằm vào miền Bắc Israel cũng như lực lượng Israel tại Lebanon.

Theo một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ, nội dung đàm phán sẽ tập trung vào các biện pháp bảo đảm an ninh lâu dài tại khu vực biên giới phía Bắc Israel, đồng thời hỗ trợ Lebanon giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ và tương lai chính trị từ Hezbollah. Đây cũng là cuộc đối thoại trực tiếp đầu tiên giữa hai bên kể từ năm 1993.

Trước đó, sau khi Hezbollah phóng rocket vào Israel hôm 2/3 để thể hiện ủng hộ Iran, giới lãnh đạo Lebanon đã nhanh chóng đề xuất đàm phán trực tiếp nhằm ngăn chặn leo thang, với kỳ vọng Israel không tiến hành chiến dịch trên bộ.

Tuy nhiên, Israel chỉ phát tín hiệu tham gia đối thoại vào tuần trước, sau khi tiến hành khoảng 100 cuộc không kích trên khắp Lebanon, bao gồm cả khu vực trung tâm thủ đô Beirut.

Một tòa nhà dân cư bị hư hại sau khi trúng đòn của Lebanon, tại Nahariya, miền Bắc Israel, ngày 13/4/2026. (Ảnh: AP)

Lebanon mong muốn đạt được lệnh ngừng bắn như điều kiện tiên quyết cho đàm phán, song Israel bác bỏ khả năng này.

“Chúng tôi sẽ không thảo luận về ngừng bắn với Hezbollah, lực lượng vẫn đang tiến hành các cuộc tấn công bừa bãi nhằm vào Israel và dân thường”, bà Shosh Bedrosian, người phát ngôn của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh.

Trong khi đó, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun khẳng định các giải pháp ngoại giao vẫn là con đường hiệu quả nhất để chấm dứt xung đột vũ trang.

Ở chiều ngược lại, Hezbollah và các lực lượng ủng hộ chỉ trích mạnh mẽ động thái đối thoại, coi đây là sự nhượng bộ trước Israel.

Tổng thư ký Hezbollah Naim Kassem kêu gọi hủy bỏ đàm phán, đồng thời đề xuất quay lại cơ chế đối thoại gián tiếp năm 2024 với vai trò trung gian của Mỹ, Pháp và lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại miền Nam Lebanon.