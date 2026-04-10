Ông Trump đề nghị Israel 'hạ nhiệt' tại Lebanon, Iran cảnh báo thời gian cạn dần

Trong cuộc trả lời phỏng vấn với NBC News ngày 9/4, ông Trump cho biết: “Tôi đã nói chuyện với Thủ tướng Israel và ông ấy sẽ hạ nhiệt. Tôi nghĩ chúng ta cần giữ mọi thứ ở mức độ thấp hơn một chút”. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, phía Israel đang “giảm cường độ” các hoạt động tại Lebanon.

Theo CNN, trước đó trong ngày, Tổng thống Mỹ đề nghị ông Netanyahu thu hẹp các cuộc tấn công của Israel tại Lebanon, đồng thời tham gia đàm phán với chính phủ Lebanon về việc giải giáp lực lượng Hezbollah trong cuộc điện đàm hôm 8/4.

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh một phái đoàn Mỹ do Phó Tổng thống JD Vance dẫn đầu đang chuẩn bị tới Pakistan để tham gia các cuộc đàm phán ngày 10/4 nhằm chấm dứt chiến sự. Hiện Iran vẫn bất đồng với Mỹ và Israel về việc liệu lệnh ngừng bắn có áp dụng đối với các chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng được Iran hậu thuẫn ở khu vực biên giới phía Bắc hay không.

Bất chấp những khác biệt này, ông Trump nói với NBC rằng ông “rất lạc quan” về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình sau các cuộc đàm phán cuối tuần tại Islamabad, cho rằng giới lãnh đạo Iran tỏ ra sẵn sàng hướng tới hòa bình trong các cuộc trao đổi kín.

“Họ hợp tác hơn nhiều. Họ đang đồng ý với tất cả những điều mà họ cần phải đồng ý. Hãy nhớ rằng họ đã bị đánh bại. Họ không còn quân đội", ông Trump nói.

Trong khi đó, Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 9/4 cảnh báo rằng “thời gian đang cạn dần”, đồng thời khẳng định Lebanon là “một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn”.

Trước đó, Mỹ và Iran đã nhất trí một lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, nhằm chấm dứt hơn một tháng giao tranh leo thang và ngăn chặn nguy cơ xung đột lan rộng. Tuy nhiên, Mỹ, Israel và Iran vẫn chưa đạt được đồng thuận về các điều khoản cụ thể của thỏa thuận, sau khi một cuộc tấn công quy mô lớn của Israel tại Lebanon diễn ra khiến Tehran cáo buộc lệnh ngừng bắn đã bị vi phạm.

“Lebanon và toàn bộ Trục Kháng chiến, với tư cách là các đồng minh của Iran, là một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn", ông Ghalibaf viết trên nền tảng X. Ông không giải thích thêm về cảnh báo “thời gian đang cạn dần", song nội dung còn lại nhấn mạnh việc cần công nhận Lebanon là một phần của thỏa thuận.

Chủ tịch Quốc hội Iran đồng thời cảnh báo các hành vi vi phạm ngừng bắn sẽ phải trả “cái giá rõ ràng và đối mặt với phản ứng mạnh mẽ", đồng thời kêu gọi “dập tắt ngọn lửa ngay lập tức”.

Các quan chức Iran nhiều lần khẳng định Lebanon nằm trong phạm vi của thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời cáo buộc Israel đang tìm cách phá hoại thỏa thuận này trong bối cảnh các cuộc không kích vẫn tiếp diễn trên lãnh thổ Lebanon.

Tuy nhiên, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 8/4 tuyên bố rằng “Lebanon không phải là một phần của thỏa thuận ngừng bắn”.