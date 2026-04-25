Lý do xe điện 'phủ sóng' từ gia đình đến doanh nghiệp

Không chỉ ở nhóm khách hàng cá nhân, nhiều doanh nghiệp cũng bắt đầu điện hóa đội xe, cho thấy làn sóng chuyển đổi xanh đang tăng tốc mạnh, với động lực lớn mang tên VinFast.

Xe điện được chọn ở cả gia đình và doanh nghiệp

Với nhiều gia đình, cơ sở để thực hiện đổi sang xe điện đến từ những ưu điểm hiện hữu của loại phương tiện này như: chi phí đi lại thấp, sử dụng thuận tiện. Câu chuyện của chị Hương Giang ở Cầu Giấy, Hà Nội là một ví dụ điển hình cho xu hướng đó. Đầu tháng 3, chị quyết định bán chiếc xe cũ và chuyển sang VinFast Evo Grand để đi lại hằng ngày.

“Ban đầu tôi chỉ nghĩ mua thử một chiếc xe điện để xem có tiện không. Sau hơn 1 tháng sử dụng, trải nghiệm thực tế đã khiến tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và quyết định mua thêm một chiếc xe điện cho con”, chị Giang nói.

Sau hơn một tháng sử dụng, chị Giang cho biết chiếc xe điện mới cho cảm giác vận hành êm, dễ đi và giúp giảm rõ chi phí đi lại hằng ngày. Quan trọng hơn, sự thuận tiện của việc sạc tại nhà và mạng lưới đổi pin ngày càng phủ rộng khiến chị càng quyết đoán hơn khi mua thêm xe cho người thân.

“Sau khi được tư vấn tại đại lý, tôi đã mua thêm một chiếc VinFast Feliz II vì thấy thiết kế phù hợp với người trẻ và có thể đổi pin nhanh chóng. Dùng rồi mới thấy tiện và tiết kiệm thật, nên tôi nghĩ dần dần cả nhà sẽ chuyển hết sang xe điện, vừa giảm chi phí vừa góp phần sống xanh”, chị Giang bộc bạch.

Không dừng ở nhóm khách hàng cá nhân, làn sóng này còn lan sang khối doanh nghiệp. Nhiều đơn vị như Ahamove, BUTL… đã đưa xe máy điện VinFast vào vận hành để tối ưu chi phí và từng bước xanh hóa hoạt động. Đại diện các doanh nghiệp cho biết, xe máy điện đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển trong đô thị nhờ dễ sử dụng, chi phí thấp và giảm phát thải.

Hạ tầng và công nghệ: Đòn bẩy cho chuyển đổi xanh quy mô lớn

Một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy làn sóng xe điện chính là sự phát triển nhanh chóng của hạ tầng và công nghệ. Theo kế hoạch, khoảng 60.000 tủ đổi pin sẽ được V-Green hoàn tất ngay trong quý II/2026, qua đó mở rộng đáng kể độ phủ tại đô thị và nhiều trục di chuyển trọng điểm. Khi đổi pin thuận tiện hơn, việc chuyển sang xe máy điện cũng trở nên dễ dàng hơn.

Đánh giá về xu hướng này, chuyên gia xe Nguyễn Thanh Hải (Hải Kar) cho rằng: “VinFast đang sở hữu nhiều lợi thế đáng chú ý, đặc biệt là việc chủ động đầu tư vào hệ sinh thái hạ tầng như trạm sạc và mạng lưới dịch vụ. Đây được xem là nền tảng quan trọng để thúc đẩy thị trường xe điện phát triển bền vững”.

Không chỉ đầu tư hạ tầng, VinFast còn mở rộng nhanh dải sản phẩm, từ đó phủ được nhiều nhóm khách hàng hơn, từ học sinh, sinh viên đến người đi làm hay tài xế dịch vụ. Riêng các dòng xe hỗ trợ đổi pin đang tạo thêm ưu thế lớn về tính linh hoạt, giúp người dùng tự tin chuyển đổi xanh.

Theo giới chuyên gia, khi cả người dùng và doanh nghiệp cùng chuyển động, xe máy điện đang trở thành xu hướng khó đảo ngược. Minh chứng là con số kỷ lục lên tới 135.000 đơn đặt hàng xe máy điện trong tháng 3 của VinFast, phản ánh sự dịch chuyển rõ rệt trong lựa chọn phương tiện của người dùng Việt.