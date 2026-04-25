Đảm bảo điện mùa khô 2026: EVNSPC đóng điện nhiều công trình lưới điện 110kV

Từ ngày 21/4 đến ngày 25/4/2026, Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) đã đóng điện thêm 06 công trình lưới điện 110kV trên địa bàn các tỉnh Vĩnh Long, An Giang, Tây Ninh và TP Cần Thơ, nâng tổng số công trình đóng điện từ đầu năm đến nay lên 42 công trình.

Phó TGĐ EVNSPC Bùi Quốc Hoan (áo trắng) trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện tại Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ sáng 25/4/2026.

Đây là nỗ lực, quyết tâm của tập thể lãnh đạo, CBCNV EVNSPC hướng tới mục tiêu đóng điện 51 công trình lưới điện 110kV trước ngày 30/4/2026, lchào mừng kỷ niệm 51 Giải phóng miền Nam và cũng là dịp kỷ niệm 51 năm thành lập EVNSPC (30/4/1975 – 30/4/2026).

Theo đó, sáng 25/4 tại TP Cần Thơ, Phó Tổng giám đốc Bùi Quốc Hoan trực tiếp chỉ đạo công tác đóng điện công trình Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 237 tỷ đồng với quy mô xây dựng gồm: Trạm biến áp có quy mô công suất 2x40MVA, giai đoạn đầu vận hành công suất 1x40MVA; Phần đường dây đấu nối 110kV được xây dựng mới 02 mạch, điểm đầu từ trụ đấu nối transit trên đường dây 110kV Trạm biến áp 220kV Thốt Nốt – Trạm biến áp 110kV Thới Lai đến điểm cuối cột cổng Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ, có chiều dài 14,499 km với 58 vị trí trụ thép.

Trạm biến áp 110kV Cờ Đỏ được trang bị đồng bộ các hệ thống, thiết bị hiện đại gồm: điều khiển, bảo vệ, SCADA, chống sét, phòng cháy chữa cháy, camera giám sát, thông tin liên lạc theo chuẩn các trạm biến áp thế hệ mới.

Công trình lắp máy 2 - 40MVA của Trạm biến áp 110kV Vĩnh Quang đóng điện ngày 21/4/2026.

Công trình khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu phụ tải tại xã Cờ Đỏ và khu vực lân cận giai đoạn 2023–2030, góp phần giảm bán kính cấp điện lưới 22kV, giảm tổn thất điện năng và nâng cao chất lượng điện áp. Công trình còn tăng tính linh hoạt vận hành, hỗ trợ tiêu chí N-1 thông qua khả năng chuyển tải giữa các TBA 110kV như Thốt Nốt, Vĩnh Thạnh và Thới Lai, góp phần hoàn thiện hạ tầng lưới điện theo quy hoạch phát triển điện lực TP Cần Thơ.

Tại tỉnh Tây Ninh, ngày 24/4, EVNSPC đã đóng điện thành công Trạm biến áp 110kV Tân Trụ và đường dây 110kV đấu nối. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 190 tỷ đồng, với quy mô xây dựng gồm: Trạm biến áp 110kV có công suất 2x63MVA và phần đường dây đấu nối gồm 2 mạch có chiều dài 7,62km, kết nối từ Trạm biến áp 220kV Cần Đước 2 đến Trạm biến áp 110kV Tân Trụ.

Công trình Trạm biến áp 110kV Tân Trụ được đóng điện thành công ngày 24/4/2026.

Giai đoạn đầu, công trình được lắp đặt 1 Máy biến áp 63MVA và xây dựng hạ tầng để sẵn sàng lắp máy biến áp thứ 2 khi phụ tải khu vực tăng cao. Trạm biến áp 110kV Tân Trụ được xây dựng theo hướng trạm biến áp kỹ thuật số, tích hợp hệ thống điều khiển, bảo vệ, đo lường, SCADA và các hạng mục phụ trợ hiện đại, phục vụ điều khiển tại chỗ và từ xa.

Công trình có ý nghĩa quan trọng trong việc bổ sung nguồn cấp 110kV cho khu vực, tạo dư địa phát triển phụ tải, nâng cao chất lượng dịch vụ điện năng và phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Còn tại tỉnh An Giang, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, 2 công trình lưới điện 110kV liên tiếp được đóng điện thành công, góp phần nâng cao năng lực cung ứng điện trên địa bàn.

Công trình Cải tạo Trạm biến áp 110kV An Biên (nâng công suất từ 1x40MVA lên 2x40MVA) cũng đóng điện hoàn thành vào ngày 22/4/2026. Với tổng mức đầu tư gần 67 tỷ đồng, công trình có quy mô gồm lắp thêm 1 Máy biến áp công suất 40MVA, cải tạo ngăn lộ Máy biến áp 110kV T1 – 40MVA và hoàn thiện ngăn phân đoạn 110kV.

Khi đưa vào vận hành, công trình không chỉ giải quyết tình trạng đầy tải của Trạm biến áp 110kV An Biên, mà còn tăng khả năng liên kết lưới 22kV giữa các Trạm biếp áp 110kV Minh Phong, U Minh Thượng, đáp ứng hỗ trợ qua lại khi có công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị; Nâng cao độ tin cậy vận hành N-1, tăng khả năng cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực.

Công trình Cải tạo Trạm biến áp 110kV Vĩnh Quang (lắp máy biến áp thứ 2) cũng đóng điện thành công vào ngày 21/4. Với tổng vốn đầu tư khoảng 31,6 tỷ đồng, công trình nâng công suất Trạm biến áp từ 1x40MVA lên 2x40MVA, giải quyết được tình trạng đầy tải của Trạm biến áp 110kV Vĩnh Quang, san giảm phụ tải của các trạm 110kV Rạch Giá, Hòn Đất. Đồng thời; nâng cao độ tin cậy vận hành N-1, giảm tổn thất điện năng, tăng cường khả năng cung cấp điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho khu vực phường Rạch Giá, phường Vĩnh Thông và các địa bàn lân cận.

Tại tỉnh Vĩnh Long, cũng trong ngày 25/4, EVNSPC đã kịp đóng điện Giai đoạn 1 từ trụ 13 hiện hữu đến trụ 22 dài 2,5km thuộc công trình Đường dây 110kV xuất tuyến trạm 220kV Vĩnh Long 3 (transit vào đường dây 110kV Phước Hòa - Bình Minh).

Khi hoàn thành, công trình tăng độ linh hoạt trong quản lý vận hành và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các Trạm biến áp 110kV trong khu vực; tạo liên kết mạch vòng 110kV giữa các TBA 220kV Vĩnh Long 2, 220kV Vĩnh Long 3, Trà Vinh 2, Sa Đéc 2 nhằm tăng độ linh hoạt trong công tác quản lý vận hành. Công trình còn nâng cao độ tin cậy cung cấp điện của hệ thống, tăng khả năng cung cấp nguồn điện 110kV, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Vĩnh Long.

Cũng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, công trình Đường dây 110kV Phú Thuận – Bình Đại có tổng mức đầu tư trên 143 tỷ đồng đã đóng điện hoàn thành vào ngày 22/4. Công trình có quy mô xây dựng gồm: Đường dây 110kV 02 mạch dài 22,7 km và phần mở rộng ngăn lộ tại Trạm biến áp 110kV Bình Đại và 02 ngăn lộ xây dựng mới tại Trạm biến áp 110kV Phú Thuận.

Khi vận hành, công trình tạo mạch vòng liên kết giữa các trạm 110kV Giao Long, Phú Thuận, Bình Đại, Ba Tri, Giồng Trôm, đảm bảo khả năng cung ứng điện kịp thời, an toàn và ổn định theo tiêu chuẩn N-1; đồng thời chuyển tải công suất cho các nhà máy điện gió trong tương lai vào hệ thống điện như Thừa Đức 1, Thừa Đức 2, Thạnh Phong, Thạnh Hải, An Thủy; nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khu vực và giảm tổn thất điện năng.

Các công trình được đóng điện, vận hành an toàn là nhờ sự vào cuộc của cả bộ máy EVNSPC. Trong đó, có sự điều hành và chỉ đạo quyết liệt, sát sao của tập thể Lãnh đạo EVNSPC; sự nỗ lực, quyết tâm của các đơn vị tham gia xây dựng công trình như: Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Ban Quản lý dự án Lưới điện miền Nam, các Công ty Điện lực, Trung tâm Điều hành SCADA, Công ty Thí nghiệm Điện miền Nam, Công ty Tư vấn Điện miền Nam và các nhà thầu thi công; sự hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam (SSO).

Đặc biệt, các công trình hoàn thành đạt và vượt tiến độ kế hoạch đề ra còn nhờ vào sự giúp đỡ nhiệt tình, tích cực của chính quyền địa phương các cấp, các sở ban ngành; sự ủng hộ của bà con Nhân dân đang sinh sống tại khu vực các dự án, công trình đi qua trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố phía Nam.

Được biết, từ nay cho đến ngày 30/4/2026, EVNSPC cùng các đơn vị thành viên và đơn vị thi công sẽ phải tiếp tục nỗ lực tối đa, với quyết tâm hoàn thành đóng điện thêm ít nhất 09 công trình lưới điện 110kV, đáp ứng kịp thời nhu cầu tăng trưởng phụ tải đang tăng cao trong cao điểm mùa khô và cả năm 2026; đồng thời hoàn thành mục tiêu đóng điện 51 công trình chào mừng 51 năm Giải phóng miền Nam và 51 năm thành lập EVNSPC (30/4/1975 – 30/4/2026).