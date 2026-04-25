Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn nhận thêm nhiệm vụ mới

Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định số 736 về việc bổ nhiệm ông Phạm Đức Ấn, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thay bà Nguyễn Thị Hồng, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã đảm nhiệm công tác khác.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 24/4.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn. (Ảnh: Việt Linh)

Ông Phạm Đức Ấn sinh năm 1970, quê quán xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An. Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật kinh tế, Cử nhân Tài chính - Ngân hàng; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Phạm Đức Ấn là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ông có hơn 30 năm công tác trong lĩnh vực ngân hàng, trưởng thành từ chuyên viên, phó phòng tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam. Ông từng giữ nhiều vị trí như: Giám đốc Ban Pháp chế, Giám đốc Chi nhánh Hưng Yên, Phó Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam; Tổng Giám đốc Ngân hàng liên doanh Việt - Nga; Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam; Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước; Chủ tịch Hiệp hội Ngân hàng.

Tháng 12/2024, ông Phạm Đức Ấn được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Gần 1 năm sau, ông được luân chuyển làm Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI, ông Phạm Đức Ấn được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước nhiệm kỳ 2026 - 2031.