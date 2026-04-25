Hạ tầng tỷ USD về đích: Nam Nha Trang sẵn sàng cho vị thế cực phát triển mới

Xung lực từ những hạ tầng đồng loạt "về đích"

Tinh thần “hạ tầng đi trước, mở đường” của Nghị quyết Đại hội XIV đang được Khánh Hòa cụ thể hóa bằng dòng vốn đầu tư công hơn 13.450 tỷ đồng trong năm 2026. Bức tranh giao thông tại đây đang bước vào giai đoạn hoàn thiện những mảnh ghép quan trọng nhất, tạo ra mạng lưới kết nối xuyên suốt "thủy - không - bộ - sắt".

Đầu năm 2026, khi 13km cuối cùng của cao tốc Vân Phong - Nha Trang thông xe đã chính thức ghi dấu mốc hoàn thiện hơn 83km đường bộ, giúp người dân có thể di chuyển từ TP.HCM đến đường dẫn cửa phía Nam hầm Cổ Mã (thuộc địa phận xã Đại Lãnh, Khánh Hòa) bằng hệ thống cao tốc thông suốt.

Mạng lưới giao thông đồng bộ dần hoàn thiện giúp tái định vị Nha Trang trên bản đồ đầu tư.

Cùng với đó, dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột dài 117km cũng đang tiến sát mốc vận hành toàn tuyến vào cuối năm 2026. Trước đó, dự án thành phần 3 đã thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2025, tạo tiền đề quan trọng kết nối phố biển với thủ phủ Tây Nguyên.

Sức nóng hạ tầng còn được cộng hưởng bởi siêu dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam với quy mô đầu tư khoảng 67 tỷ USD, dự kiến khởi công vào cuối năm nay (đoạn qua Khánh Hòa dài khoảng 191,8km). Sự hội tụ của các trục cao tốc và đường sắt tốc độ cao không chỉ giải quyết bài toán di chuyển mà còn tái định vị vai trò kinh tế của Nha Trang trên bản đồ đầu tư.

TS Nguyễn Văn Đính – Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA), Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) - nhận định: “Nha Trang nằm trong nhóm các địa phương đứng đầu Việt Nam có vị thế biển đặc biệt nhờ lợi thế thiên nhiên ưu đãi, ít khắc nghiệt. Những yếu tố này cộng hưởng cùng sự bứt phá hạ tầng chắc chắn sẽ tạo lợi thế rất lớn cho các hoạt động đầu tư sắp tới”.

Chuyển dịch tâm điểm về trung tâm hành chính mới

Để hiện thực hóa tầm nhìn trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, năm 2026, Khánh Hòa không phát triển dàn trải mà chọn đô thị biển gắn với kết nối liên vùng. Trong tổng vốn đầu tư công 13.454,9 tỷ đồng, lĩnh vực giao thông chiếm hơn 2.411 tỷ đồng, ưu tiên các trục ven biển và dự án động lực.

Việc dịch chuyển Trung tâm hành chính mới về khu vực phường Nam Nha Trang kéo theo sự phát triển hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ. Khi dải ven biển hiện hữu ở trung tâm TP Nha Trang cũ không còn nhiều dư địa, Nam Nha Trang với quỹ đất rộng lớn và hệ sinh thái sông nước đặc trưng trở thành "cực tăng trưởng" mới.

Xu thế này thúc đẩy thị trường dịch chuyển từ bất động sản nghỉ dưỡng thuần túy sang không gian an cư chất lượng cao và tích sản dài hạn.

Với thâm niên bám sát thị trường nhiều năm, ông Nguyễn Đức Đạt – Giám đốc kinh doanh VHOMES - phân tích: “Thị trường Nha Trang đang dịch chuyển rõ rệt sang an cư và tích sản dài hạn. Nam Nha Trang đang được định vị là hạt nhân trong cấu trúc đô thị mới – nơi tập trung các trục kết nối chiến lược và hạ tầng xã hội tương lai”.

Việc dịch chuyển trung tâm hành chính về Nam Nha Trang là quy luật tất yếu.

Còn theo các chuyên gia, sự dịch chuyển trung tâm hành chính về Nam Nha Trang không đơn thuần là một bước đi quy hoạch địa phương, mà là một quy luật tất yếu của những đô thị tầm cỡ thế giới trong kỷ nguyên bứt phá.

Nhìn vào lịch sử, việc kiến tạo các "cực tăng trưởng" mới luôn bắt đầu từ những cuộc đại di cư của các cơ quan đầu não. Sự hội tụ của các đại dự án giao thông và đô thị tỷ USD sẽ biến Nam Nha Trang trở thành điểm đến của dòng tiền thông minh trong ít nhất 5-10 năm tới.

Charmora City: Thành phố đảo quốc tế đón đầu kỷ nguyên phát triển mới của Khánh Hòa

Nắm bắt tầm nhìn quy hoạch của tỉnh Khánh Hòa, Tập đoàn Sun Group đã kiến tạo Charmora City – đại dự án được ví như “hạt nhân” đô thị phía Nam Nha Trang.

Với quy mô xấp xỉ 227 ha, dự án sở hữu địa thế “tứ thủy triều quy” độc bản khi được bao bọc bởi sông Quán Trường và sông Tắc, hình thành nên ba hòn đảo chức năng biệt lập: Capital Island – đảo hành chính; Festival Island – đảo lễ hội, giải trí và Elite Island – đảo an cư. Cấu trúc này không chỉ tạo ra sự riêng tư mà còn kết nối hài hòa giữa nơi đặt trung tâm hành chính mới và không gian giải trí cao cấp.

Tại Elite Island – đảo an cư, Sun Group kiến tạo không gian sống compound an ninh 3 lớp khép kín. Nổi bật trong đó là phân khu The Onsen với Clubhouse Onsen ven sông lớn bậc nhất Việt Nam.

Lần đầu tiên tại Nha Trang, một dự án nhà ở đưa nguồn khoáng nóng dẫn thẳng vào nội khu, mang đến đặc quyền chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày cho cư dân. Đó cũng là lý, cuối năm 2025, các tòa tháp căn hộ The Onsen và The Charm từng tạo tiếng vang lớn khi "sold-out" toàn bộ bảng hàng chỉ trong vòng 48 giờ.

Đặc quyền khoáng nóng nội khu tại The Onsen mang đến trải nghiệm chăm sóc sức khỏe suốt 365 ngày.

Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài tại phố biển đang khan hiếm, các dòng sản phẩm tại Elite Island - Charmora City đang tạo “hấp lực” tuyệt đối khi vừa đáp ứng trọn vẹn hệ giá trị “Live - Work - Play” vừa là món tài sản truyền đời. Sự kết hợp giữa nội lực dự án và lực đẩy từ hạ tầng tỷ USD chính là bảo chứng cho khoản đầu tư “chắc thắng” tại Nam Nha Trang - cực phát triển mới của Khánh Hòa.