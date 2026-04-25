Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để trở thành cực tăng trưởng mới

Chiều 25/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành uỷ Đà Nẵng về tình hình triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và một số nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Đà Nẵng có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng. Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại của khu vực miền Trung, mà còn là cửa ngõ ra biển của Tây Nguyên và điểm kết nối quan trọng trên hành lang kinh tế Đông - Tây.

"Với những lợi thế nổi trội, Đà Nẵng có đầy đủ điều kiện để phát triển mạnh mẽ theo hướng liên kết vùng, trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Đà Nẵng cần xác định phát triển phải đảm bảo cân đối, hài hòa, tăng trưởng gắn liền với an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; chú trọng những chính sách về giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Theo báo cáo của Đà Nẵng, về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2025 – 2030, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, trọng tâm là xây dựng và ban hành Chương trình hành động số 51 ngày 10/3/2026 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Nội dung Chương trình hành động được xây dựng theo hướng tích hợp các nhiệm vụ, giải pháp Chương trình hành động số 09 ngày 14/10/2025 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, bảo đảm nguyên tắc rõ mục tiêu, rõ nhiệm vụ, rõ lộ trình và rõ trách nhiệm gắn với trách nhiệm người đứng đầu, tạo cơ sở quan trọng để tổ chức triển khai thực hiện.

Về kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý I/2026 ước tăng 8,45%; xếp thứ 2/6 tỉnh, thành phố khu vực Nam Trung bộ và xếp thứ 3/6 thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô nền kinh tế đạt 75.594 tỷ đồng, mở rộng 8.013 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Để đạt tăng trưởng kinh tế 2 con số, trong 9 tháng cuối năm 2026, thành phố xác định khu vực dịch vụ tiếp tục là trụ đỡ chính cho nền kinh tế và cần đạt tốc độ tăng cả năm khoảng 12,1%, 9 tháng cuối năm cần phấn đấu tăng trưởng đạt 12,0% (quý II tăng 13,4%, quý III tăng 14,0% và quý IV tăng 12,2%).

Ngay sau khi có kết quả tăng trưởng kinh tế thành phố quý I/2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo Đảng ủy UBND thành phố chỉ đạo UBND thành phố khẩn trương rà soát, điều chỉnh, cập nhật Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố.

Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu chủ yếu của từng tháng, quý theo kịch bản tăng trưởng kinh tế thành phố, đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong năm 2026 và các năm tiếp theo.