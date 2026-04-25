Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất là lòng dân

Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương tới dự lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Quân khu 5, Bộ Quốc phòng.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Quân khu 5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, lịch sử đã khắc ghi: từ Đội Du kích Ba Tơ với lời thề “Hy sinh vì Tổ quốc”, ngọn lửa đấu tranh cách mạng đã bùng lên mạnh mẽ khắp miền Nam Trung Bộ đến Chiến khu 5, Chiến khu 6 được thành lập, mở ra trang sử vàng chói lọi của lực lượng vũ trang Quân khu 5.

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang: “Tự lực tự cường, khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ, mưu trí sáng tạo, chiến đấu kiên cường, chiến thắng vẻ vang”; theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, những chiến công của Quân khu 5 không chỉ được viết bằng mồ hôi, xương máu của cán bộ, chiến sĩ mà còn được viết bằng nghĩa tình của Nhân dân, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên, Nhân dân các tỉnh duyên hải miền Trung đã chở che cán bộ, nuôi giấu bộ đội, thể hiện niềm tin với Đảng, tình yêu với Bác Hồ và thương yêu bộ đội…

Nêu rõ Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; chính vì vậy, để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, lực lượng vũ trang Quân khu 5 tập trung làm tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về quân sự, quốc phòng, về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa; nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, tham mưu chiến lược; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Phải giữ vững bản lĩnh chính trị, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội; đồng thời cụ thể hóa thật tốt các chủ trương lớn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vào điều kiện cụ thể của địa bàn Quân khu 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước duyệt đội Danh dự QĐND Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh: "Xây dựng Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và cán bộ; nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu.

Phải đổi mới mạnh mẽ công tác huấn luyện, diễn tập, giáo dục, đào tạo, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, làm chủ trang bị kỹ thuật; nâng cao năng lực tác chiến trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, tác chiến điện tử, không gian mạng, đồng thời rất coi trọng năng lực xử lý hiệu quả các tình huống an ninh phi truyền thống, phòng thủ dân sự, cứu hộ, cứu nạn. Đây cũng là một trong những khâu đột phá mà Đảng ủy Quân khu 5 đang tập trung triển khai”.

Cùng với yêu cầu, phát huy thật tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Quân khu trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng điểm, nhạy cảm; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Quân khu 5 làm tốt hơn nữa chức năng của đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong tình hình mới; tổ chức tốt các đoàn kinh tế - quốc phòng, các mô hình phát triển sinh kế, giảm nghèo, ổn định dân cư, xây dựng cơ sở chính trị, hỗ trợ ngư dân bám biển, đồng bào biên giới bám đất, bám làng; góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang thăm hỏi người có công với Cách mạng, bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị: "Xây dựng Đảng bộ Quân khu thật sự trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; giữ vững đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thấm sâu vào suy nghĩ, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt "2 kiên định, 2 đẩy mạnh, 2 ngăn ngừa" và "5 vững".

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, Lực lượng vũ trang Quân khu 5 cũng phải luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với Nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng; vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách; xứng đáng với truyền thống anh hùng của Quân khu anh hùng”.

Dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu, lực lượng vũ trang Quân khu 5 chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân trên địa bàn, nhất là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ cách mạng, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng biên giới, vùng bị thiên tai, vùng ven biển, hải đảo, tinh thần là cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 phải luôn khắc ghi rằng, sức mạnh lớn nhất, bền vững nhất của mình là lòng dân; mà lòng dân chỉ bền khi quân với dân một ý chí, một niềm tin, một tấm lòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tặng quà cho các em học sinh.

Trước đó, đầu giờ sáng nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn công tác Trung ương đã tới dâng hương dâng hoa, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm thành phố Đà Nẵng và tới thăm tặng quà mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Mễ sinh năm 1924 ở Phường Hoà Cường, Thành phố Đà Nẵng.