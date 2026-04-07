Tổng thống Trump: ‘Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay’

Trong bài đăng trên nền tảng Truth Social sáng 7/4 (giờ miền Đông nước Mỹ), ông Trump viết: “Cả một nền văn minh sẽ biến mất trong đêm nay và sẽ không bao giờ có thể khôi phục lại. Tôi không muốn điều đó xảy ra, nhưng có lẽ nó sẽ xảy ra”.

Nhà lãnh đạo Mỹ đồng thời đề cập đến khả năng thay đổi chế độ tại Iran, cho rằng điều này khiến thế giới có thể chứng kiến một bước ngoặt mang tính “cách mạng”.

Theo tuyên bố trước đó, ông Trump đã đặt thời hạn đến 20h ngày 7/4 (giờ miền Đông Mỹ) để Iran đạt thỏa thuận mở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ toàn cầu. Nếu không, Washington có thể tiến hành các đợt tấn công nhằm phá hủy hệ thống hạ tầng trọng yếu của Iran, bao gồm nhà máy điện, cầu và cả cơ sở khử mặn.

Phát biểu với báo chí ngày 6/4, ông Trump cho biết Iran đã đưa ra một đề xuất “đáng kể”, nhưng “chưa đủ tốt”, dù ông thừa nhận đây là “một bước tiến rất quan trọng”. Ông cũng mô tả Tehran là “bên tham gia tích cực và sẵn sàng” trong các cuộc đàm phán.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance ngày 7/4 cũng cho biết Washington vẫn còn “những công cụ chưa sử dụng” trong xử lý với Iran, song bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán sẽ giúp tránh phải triển khai các biện pháp này.

Phát biểu với phóng viên trong chuyến thăm Hungary, ông Vance nói Mỹ “về cơ bản đã đạt được các mục tiêu quân sự”, đồng thời cho rằng sẽ còn “nhiều cuộc đàm phán” trước thời điểm hết hạn tối hậu thư của ông Trump.

“Chúng tôi có những công cụ mà đến nay vẫn chưa quyết định sử dụng. Tổng thống có thể đưa ra quyết định đó, và sẽ làm như vậy nếu Iran không thay đổi cách hành xử”, ông Vance nhấn mạnh.

Trong khi đó, một quan chức Mỹ xác nhận với CBS News rằng quân đội nước này đã tiến hành các đợt không kích mới, bao gồm cả “tái không kích”, nhằm vào các mục tiêu quân sự trên đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chủ chốt của Iran.

Theo nguồn tin, các cuộc tấn công qua đêm không nhằm vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ, tương tự các đợt không kích giữa tháng 3. Một số mục tiêu lần này cũng từng bị đánh trúng trước đó.

Đảo Kharg, nằm cách bờ biển phía bắc vùng Vịnh của Iran khoảng 32 km, từ lâu là điểm trung chuyển tới 80% lượng dầu thô xuất khẩu của nước này. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố các cuộc không kích ngày 13/3 đã “xóa sổ hoàn toàn” các mục tiêu quân sự tại đây.

Tổng thống Mỹ cũng chưa loại trừ khả năng triển khai lực lượng bộ binh, đồng thời để ngỏ phương án kiểm soát đảo Kharg nhằm ngăn Iran chi phối hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Truyền thông Iran cùng ngày đưa tin xảy ra nhiều vụ nổ sau các đợt không kích của Mỹ và Israel, với nhân chứng cho biết cường độ tấn công lần này tương đương hoặc thậm chí mạnh hơn so với giữa tháng 3.