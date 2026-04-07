Hãng thông tấn Iran: Nổ lớn tại đảo Kharg, nghi bị tấn công

Hãng tin Mehr, cơ quan báo chí nhà nước Iran, đưa tin “một số vụ nổ” xảy ra trên đảo. Đến nay, giới chức Iran chưa đưa ra xác nhận chính thức, đồng thời chưa có báo cáo ban đầu về thương vong.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cảng xuất khẩu dầu tại Kharg Island, ngày 25/2/2026. (Ảnh: 2026 Planet Labs PBC/Phát hành qua REUTERS)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sau đó phát đi cảnh báo tới các quốc gia khác, tuyên bố “sự kiềm chế đã kết thúc”.

IRGC cho biết sẽ nhắm vào cơ sở hạ tầng của Mỹ và các đồng minh trong khu vực, đồng thời tìm cách làm gián đoạn nguồn cung dầu khí khu vực “trong nhiều năm tới”.

Đảo Kharg giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế Iran, khi gần như toàn bộ lượng dầu xuất khẩu được vận chuyển qua đây. Vì vậy, bất kỳ sự cố nào xảy ra tại khu vực cũng có thể kéo theo những hệ lụy lớn đối với an ninh khu vực và thị trường năng lượng toàn cầu.

Trong khi đó, các cuộc tấn công nhằm vào cầu đường trên khắp Iran cũng được cho là bắt đầu. Phó thống đốc tỉnh Qom cho biết một cây cầu ở ngoại ô thành phố Qom – nơi được cho là có sự hiện diện của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei – bị tấn công bởi lực lượng Mỹ - Israel.

Diễn biến mới nhất diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Iran và Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nhiều lần phát đi cảnh báo cứng rắn nhằm vào các mục tiêu năng lượng của Iran.

Ngày 30/3, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng Mỹ có thể phá hủy “các nhà máy điện, giếng dầu và đảo Kharg”. Trước đó, ông cũng từng đề cập khả năng ném bom hoặc kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Hiện các thông tin trên chưa được xác nhận độc lập.