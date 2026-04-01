Iran cắt đứt liên lạc trực tiếp với Mỹ, quyết bảo vệ lợi ích quốc gia

Iran quyết định cắt đứt các kênh liên lạc trực tiếp với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra cảnh báo cứng rắn về việc “hủy diệt toàn bộ nền văn minh” của nước này, theo các quan chức Trung Đông.

Dù vậy, các kênh trao đổi gián tiếp thông qua bên trung gian nhằm thúc đẩy một thỏa thuận ngừng bắn vẫn được duy trì. Giới chức cho biết động thái của Tehran khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp hơn, song chưa làm đổ vỡ nỗ lực đạt được thỏa thuận trước thời hạn 20h ngày 8/4 (giờ miền Đông Mỹ) do Washington đặt ra.

Một quan chức khu vực nhận định việc cắt liên lạc trực tiếp là tín hiệu thể hiện sự phản đối và thái độ cứng rắn của Iran. Hiện chưa rõ hai bên có nối lại đối thoại trực tiếp trước thời hạn hay không. Nhà Trắng chưa phản hồi ngay trước các đề nghị bình luận.

Trong khi đó, Tổng thống Trump khẳng định mốc thời gian tối hậu thư “20h là chắc chắn”, song vẫn để ngỏ khả năng đạt được thỏa thuận vào phút cuối.

Trao đổi với Fox News, ông Trump cho biết nếu các cuộc đàm phán trong ngày có tiến triển cụ thể, kịch bản xung đột có thể được tránh. Ngược lại, nếu thời hạn trôi qua mà không có thỏa thuận, Mỹ sẽ tiến hành “cuộc tấn công chưa từng có”.

Phản ứng trước những phát biểu này, Phó tổng thống thứ nhất Iran Mohammad Reza Aref chỉ trích mạnh mẽ, cho rằng nền văn minh trải qua hàng nghìn năm lịch sử “không thể bị lung lay bởi những lời lẽ mang tư duy thời kỳ đồ đá của ông Trump”. Ông Aref đồng thời nhấn mạnh Iran sẵn sàng bảo vệ lợi ích quốc gia và dựa vào “sức mạnh nội tại của dân tộc”, trong bối cảnh quan hệ giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang căng thẳng.

Tại Mỹ, Thượng nghị sĩ Ron Johnson – một đồng minh của ông Trump – bày tỏ quan điểm thận trọng, cảnh báo việc tấn công các mục tiêu dân sự tại Iran sẽ là “sai lầm lớn”.

Ông Johnson nhấn mạnh mọi hành động quân sự cần tuân thủ luật chiến tranh, đồng thời bày tỏ hy vọng các lãnh đạo Iran sẽ nhượng bộ để tránh xung đột. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố sẽ “đưa Iran trở về thời kỳ đồ đá” nếu không đạt được thỏa thuận trước hạn chót, đồng thời cảnh báo “cả một nền văn minh có thể biến mất chỉ trong một đêm” nếu đàm phán thất bại.