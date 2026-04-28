Khởi sinh chuẩn sống Wellness giữa 'tâm điểm kết nối' phía Đông

Cộng hưởng giá trị từ tinh hoa bản địa và du lịch sinh thái xanh chuẩn mực

Sau những bước chuyển mình đầy ấn tượng về địa giới và quy hoạch, bức tranh du lịch Hưng Yên hiện lên với những gam màu tươi mới, giàu sức sống hơn bao giờ hết.

Điểm nhấn khác biệt nằm ở sự hiện diện của 54km đường bờ biển cùng hệ sinh thái đa dạng từ bãi ngang, cồn nổi tự nhiên đến những cánh rừng ngập mặn xanh mướt. Tại đây, Cồn Vành, Cồn Đen, Quang Lang… không còn là những cái tên xa lạ, mà đã trở thành tâm điểm của mô hình nghỉ dưỡng sinh thái hiện đại.

Khám phá Thủ Sỹ - làng đan đó 200 năm tuổi bình yên, mộc mạc.

Sức hút của vùng đất phía Đông còn nằm ở chiều sâu văn hóa ngàn năm đang được "số hóa". Với kho tàng 3.716 di tích, 10 bảo vật quốc gia và hơn 1.152 lễ hội truyền thống, Hưng Yên sở hữu một nền tảng hiếm có để định danh trên bản đồ du lịch bền vững.

Sự kết hợp giữa những giá trị hữu hình và các công nghệ thực tế ảo như AR, VR tại 13 điểm du lịch trọng điểm đã mở ra một không gian trải nghiệm tương tác mới mẻ, biến di sản thành một thực thể sống động, gần gũi với hơi thở thời đại.

Sự giao thoa giữa di sản và các khu công nghiệp hiện đại, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên xuất hiện như một mảnh ghép định hình nên phong cách sống nghỉ dưỡng đa chiều. Sự hiện diện của dự án mở ra không gian cho những lễ hội âm nhạc và chương trình nghệ thuật quốc tế quy mô tại đây không chỉ thúc đẩy đầu tư bền vững mà còn xác lập một tọa độ trải nghiệm 5 giác quan +1.

Đặc quyền sống trị liệu: Khi mỗi bước chân là một hành trình chữa lành

Được kiến tạo trở thành Tổ hợp nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp phía Đông Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên mang đến một tâm điểm sống, nghỉ dưỡng và giải trí thời thượng với hệ sinh thái tiện ích "All-in-One" hoàn hảo.

Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên mang đến chất sống đẳng cấp cho chủ nhân tinh hoa.

Ngay từ những nét phác thảo đầu tiên, dự án được kiến tạo với tầm nhìn trở thành ‘resort’ trị liệu chuẩn quốc tế, hiện diện ngay bên thềm nhà. Không cần phải thực hiện những chuyến bay xa xôi, chỉ mất 90 phút di chuyển từ trung tâm Thủ đô, cư dân được tận hưởng đặc quyền trị liệu 24/7 với hệ thống khoáng nóng tự nhiên ở khu vực chung và không gian riêng tư.

Đó có thể là giây phút thả lỏng cơ thể giữa làn nước ấm nóng tại các bể Oncheon Onsen. Trải nghiệm sự khác biệt với các bể Incheon Onsen tích hợp công nghệ cao như Jacuzzi, bể Micro, bể thuỷ lực hay dạo bộ tại Zenith Onsen – một hành trình đưa con người về với trạng thái thư thái nhất, nơi mọi áp lực thường nhật đều được rũ bỏ sau cánh cửa.

Tiếp nối mạch nguồn thư giãn ấy, hành trình hồi phục Thân - Tâm - Trí được nâng tầm chuyên sâu tại tổ hợp xông hơi Jjimjilbang chuẩn Hàn. Thay vì những liệu pháp thông thường, cư dân sẽ bước vào một quy trình thải độc khoa học, luân chuyển giữa các phòng đá muối Himalaya, phòng gỗ bách đến phòng băng tuyết độc đáo.

Những phút giây thưởng thức mỹ vị đỉnh cao tại hệ thống nhà hàng mỹ thực Miga, nơi kỹ nghệ nấu ăn thượng hạng của đầu bếp khơi dậy mọi giác quan. Là khoảnh khắc tĩnh tại, nhâm nhi tách tr trong Khánh Hội lâu hay thư thái ngắm nhìn dòng suối Nara yên bình.

Tại công viên nước, gia đình và bạn bè có thể cùng nhau vui đùa và lưu giữ những khoảnh khắc đẹp.

Mở rộng ra vùng không gian tĩnh tại, bước chân cư dân sẽ dẫn lối đến nhịp sống rực rỡ sắc màu tại Korea Street – nơi di sản Joseon giao thoa cùng hơi thở Seoul đương đại.

Tại đây, mọi nhu cầu về mỹ thực và giải trí đều được đáp ứng trọn vẹn, từ phố ẩm thực Hongdae sôi động đến phố chợ đêm K-Market ven sông sầm uất. Quảng trường Ara Fest và Sigan được thiết kế không gian rộng rãi và sân khấu bờ kênh độc đáo – đây sẽ là tâm điểm của các sự kiện nghệ thuật, mini-concert và giao lưu cuối tuần.

Không dừng lại ở những tiện ích cao cấp dành riêng cho cha mẹ, thế giới trải nghiệm tại dự án còn dành sự ưu ái đặc biệt cho các chủ nhân nhí tương lai. Từ những giờ phút vui đùa tại Mud Kids, công viên nước đến không gian sáng tạo Funzone Kid, mỗi cư dân nhí đều được tự do khám phá trong một môi trường an toàn, gần gũi với thiên nhiên.

Khép lại bằng sự an tâm tuyệt đối nhờ hệ thống an ninh ba lớp và công nghệ quản lý hiện đại, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên không chỉ đơn thuần là một chốn an cư. Đó là một di sản sống bền vững, nơi bản sắc cá nhân và sự thịnh vượng được vun đắp qua từng thế hệ trong một cộng đồng gắn kết và phong cách.