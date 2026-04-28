Công an Hà Tĩnh truy tìm nghi phạm liên quan vụ án giết người

Sáng 28/4, theo thông tin từ Công an xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã ra thông báo truy tìm đối tượng Hà Huy Thập (SN 1974, trú tại xã Sơn Tiến) do nghi vấn liên quan đến vụ án xảy ra trên địa bàn.

Trước đó, khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú địa phương) tử vong trong nhà riêng với nhiều dấu hiệu bất thường.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19h cùng ngày, người dân phát hiện chị H. nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều vết máu nên lập tức trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân có nhiều vết thương nặng trên cơ thể, đồng thời phát hiện một con dao gần vị trí nạn nhân.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương phối hợp cùng cơ quan công an nhanh chóng có mặt để phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và triển khai công tác điều tra.

Được biết, chị H. sống cùng mẹ ruột tại nhà riêng, đã ly hôn trước đó. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Trước đó, khoảng 5h30 ngày 25/4, Công an xã Bình Minh (tỉnh Ninh Bình) nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể một phụ nữ nằm trên đường thuộc xóm Bình Minh 10, trên người có nhiều vết thương do bị chém.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét kẻ gây án.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Lê Thị Hồng Minh (SN 1995), làm nghề bán thịt lợn tại địa phương.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm, rạng sáng cùng ngày, khi chị Minh ra khỏi nhà, Nguyễn Tiến Dũng (SN 1983, quê Quảng Trị) đã bám theo. Khi đến đoạn đường thuộc xóm Bình Minh 10, hắn dùng dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong, sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chỉ sau khoảng 2 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an tỉnh Ninh Bình đã truy xét, bắt giữ thành công nghi phạm khi hắn đang cố thủ tại nơi ở.