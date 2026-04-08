Iran tuyên bố chiến thắng, buộc Mỹ phải chấp nhận kế hoạch 10 điểm

(VTC News) -

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết về nguyên tắc, Mỹ đồng ý dỡ bỏ tất cả lệnh trừng phạt chính và phụ đối với Iran cũng như rút hết lực lượng chiến đấu của Mỹ khỏi tất cả căn cứ trong khu vực.

Các bên nhất trí chấp nhận việc Iran làm giàu uranium và công nhận quyền kiểm soát liên tục của nước này đối với eo biển Hormuz. Việc kiểm soát giao thông qua tuyến đường thủy này sẽ được thực hiện “phối hợp với lực lượng vũ trang Iran”.

Đống đổ nát bên trong thủ đô Tehran, Iran. (Ảnh: Reuters)

Theo truyền thông Iran, nước này gửi đề xuất 10 điểm tới Mỹ thông qua Pakistan và các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 tại Islamabad.

Đề xuất bao gồm việc cho phép vận chuyển có kiểm soát qua eo biển Hormuz dưới sự phối hợp của lực lượng vũ trang Iran, chấm dứt chiến sự chống lại Iran và các đồng minh, cũng như rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Mỹ khỏi các căn cứ trong khu vực.

Ngoài ra, Iran yêu cầu dỡ bỏ toàn bộ các lệnh trừng phạt, bồi thường đầy đủ thiệt hại và giải phóng các tài sản bị đóng băng. Tehran nhấn mạnh rằng đàm phán với Mỹ không đồng nghĩa với việc chiến sự kết thúc, và chỉ chấp nhận chấm dứt xung đột khi các điều khoản được hoàn tất theo kế hoạch này.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hôm 7/4 tuyên bố thay mặt Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao rằng lực lượng vũ trang Iran sẽ ngừng "các hoạt động phòng thủ nếu cuộc tấn công chống lại Iran chấm dứt. Ông đăng tải trên X rằng: "Việc đi lại an toàn qua eo biển Hormuz sẽ khả thi trong hai tuần với sự phối hợp của lực lượng Iran".

Trong khi đó, theo các quan chức Nhà Trắng và truyền thông Mỹ, Israel cũng đồng ý tham gia lệnh ngừng bắn này.

Theo CNN, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán trực tiếp tiềm năng giữa các quan chức Mỹ và Iran trong những ngày tới, khi hai bên hướng tới một thỏa thuận dài hạn để chấm dứt cuộc chiến giữa Washington và Tehran.

"Hiện đang có những cuộc thảo luận về các cuộc gặp trực tiếp, nhưng chưa có gì được quyết định cuối cùng cho đến khi Tổng thống hoặc Nhà Trắng công bố", Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho hay.

Cùng thời điểm, quan chức Mỹ xác nhận quân đội chính thức tạm ngừng cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Iran sau tuyên bố ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) thống kê Washington đã tấn công hơn 13.000 mục tiêu ở Iran kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột đến nay.