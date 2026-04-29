Shark Hưng nộp đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Cen Land

Tại đơn từ nhiệm, ông Hưng cho biết ông được bầu vào Hội đồng quản trị Cen Land nhiệm kỳ 2023-2028 nhưng hiện nay muốn tập trung vào công việc cá nhân và có định hướng mới cho bản thân; do đó ông xin từ nhiệm vị trí thành viên Hội đồng quản trị công ty.
Ông Phạm Thanh Hưng sinh năm 1972, là Thạc sỹ Quản trị kinh doanh quốc tế - chuyên ngành Quản lý và Chuyển giao công nghệ. Ông Hưng gắn bó với Cen Land từ những ngày mới thành lập và nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại các công ty thuộc hệ sinh thái Cen Land.
Trước đó, ông có nhiều năm làm việc cho các doanh nghiệp Việt Nam và nước ngoài, tích lũy được kiến thức phạm vi rộng từ đầu tư, kinh doanh đến công nghệ.
Ngoài vị trí thành viên HĐQT Cen Land, ông Phạm Thanh Hưng đồng thời đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT CTCP Thẩm định giá Thế Kỷ, CTCP Cen Academy, Chủ tịch Công ty TNHH TMĐT Ngôi Nhà Thế Kỷ và là thành viên HĐQT CTCP Tập đoàn Thế Kỷ, Chủ tịch Trường Cao đẳng Kinh tế và Công nghệ.
Hiện ông Hưng nắm giữ hơn 15,57 triệu cổ phiếu CRE (tỷ lệ 3,36%).
Năm 2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất của CRE đạt 1.323 tỉ đồng, giảm 14% so với năm trước. Tuy nhiên do giá vốn hàng bán được tiết giảm, lợi nhuận gộp của doanh nghiệp lại tăng.
Thêm nữa, nhiều loại chi phí được cắt giảm nên tổng lợi nhuận trước thuế của CRE vẫn đạt 101 tỷ đồng, gấp gần 2 lần năm trước.
Trong gần hai thập kỷ, ông Phạm Thanh Hưng có đóng góp then chốt trong việc định vị thương hiệu và xây dựng nền tảng vững chắc cho Cen Land trên thị trường bất động sản. Với tầm nhìn chiến lược, kinh nghiệm dày dặn, ông Phạm Thanh Hưng góp phần định hình nền tảng phát triển, xây dựng hệ thống và tạo dựng những giá trị cốt lõi cho công ty trong giai đoạn quan trọng.
Ông Phạm Thanh Hưng được biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam, từ đó có biệt danh “Shark Hưng”.