Thịt gà để ngăn đá được bao lâu thì hỏng?

Thịt gà là thực phẩm quen thuộc nên cần bảo quản đúng cách để giữ tươi ngon và an toàn. Nhiều người thắc mắc thịt gà để ngăn đá được bao lâu và cách lưu trữ thế nào để không giảm chất lượng. Hiểu đúng thời gian và phương pháp bảo quản giúp hạn chế nhiễm khuẩn và sử dụng hiệu quả hơn.

Thịt gà để ngăn đá được bao lâu?

Thịt gà giàu protein nhưng dễ bị vi khuẩn xâm nhập nếu bảo quản sai cách. Tủ lạnh và ngăn đông là hai phương pháp phổ biến giúp kéo dài thời gian sử dụng.

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), thịt gà sống bảo quản trong ngăn mát (0-5°C) được khoảng 1-2 ngày. Với ngăn đông, thịt gà sống có thể giữ tới 9 tháng nếu đóng gói kín và ổn định nhiệt độ, còn thịt gà đã nấu chín bảo quản được khoảng 2-6 tháng mà vẫn đảm bảo chất lượng.

Dấu hiệu thịt gà bị hỏng

Trong quá trình bảo quản, cần kiểm tra kỹ để tránh sử dụng thịt đã hỏng. Một số dấu hiệu thường gặp gồm:

Thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt.

- Biến đổi màu sắc: Thịt gà tươi thường có màu hồng nhạt. Khi hỏng, thịt có thể chuyển sang xám xanh, tím hoặc xuất hiện đốm mốc trên bề mặt.

- Thay đổi mùi: Thịt gà không còn tươi thường có mùi chua hoặc hôi khó chịu. Nếu đã ướp gia vị, dấu hiệu này có thể khó nhận biết hơn.

- Thay đổi kết cấu: Thịt hỏng thường có bề mặt nhớt, mềm nhão, mất độ đàn hồi khi chạm vào.

Cách bảo quản thịt gà

Thịt gà là tuy thực phẩm quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết bảo quản đúng cách để giữ tươi ngon và an toàn.

Bảo quản thịt gà không cần tủ lạnh

Không có tủ lạnh, cần giữ thịt gà ở nơi khô thoáng, tránh nắng và che chắn kỹ để hạn chế côn trùng, bụi bẩn. Nên rửa sạch, để ráo hoàn toàn rồi mới bảo quản.

Có thể làm chín sơ bằng cách chiên hoặc quay nhẹ để giảm vi khuẩn, sau đó bọc kín bằng vải sạch và đặt nơi thoáng gió. Cách này giúp kéo dài thời gian bảo quản khi không có thiết bị làm lạnh.

Cách bảo quản thịt gà trong tủ lạnh

Trước khi bảo quản, nên rửa sạch thịt gà và để ráo, sau đó cho vào hộp kín hoặc túi chuyên dụng để tránh nhiễm khuẩn chéo, đồng thời không để gần thực phẩm sống khác.

Với thịt gà đã nấu chín, cần đựng trong hộp kín riêng để hạn chế rò rỉ và lẫn mùi. Nếu muốn bảo quản lâu hơn, có thể cấp đông. Khi sử dụng, cần rã đông đúng cách và không