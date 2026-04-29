UNIQLO tiếp tục lan tỏa thông điệp hòa bình qua BST áo thun PEACE FOR ALL mới

(VTC News) -

Được khởi xướng từ năm 2022, dự án đã nhận được sự hưởng ứng sâu rộng từ khách hàng với hơn 10 triệu chiếc áo thun được bán ra trên toàn thế giới tính đến cuối tháng 3/2026, tương đương 3 tỷ yên. Toàn bộ lợi nhuận của PEACE FOR ALL được quyên góp cho các tổ chức thiện nguyện là đối tác của dự án.

UNIQLO ra mắt 5 họa tiết áo thun Peace For All mới nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình, thúc đẩy bình đẳng trên thế giới.

Trong lần ra mắt này, thương hiệu bán lẻ thời trang toàn cầu đến từ Nhật Bản công bố hợp tác với Quan Kế Huy - nam diễn viên đoạt giải Oscar 2023 với tác phẩm Everything Everywhere All at Once và Sofia Coppola - đạo diễn, biên kịch từng giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất với phim Lost in Translation, mang đến các thiết kế áo thun mới nhằm lan tỏa thông điệp hòa bình và thúc đẩy bình đẳng trên toàn cầu.

Bên cạnh các cá nhân, UNIQLO cũng hợp tác với Quỹ Tài trợ phim về người tị nạn (Displacement Film Fund - DFF) - sáng kiến nâng cao nhận thức về thực trạng tị nạn thông qua sức mạnh của điện ảnh, qua đó đưa tiếng nói của cộng đồng người tị nạn đến gần hơn với thế giới.

Đồng thời, bộ sưu tập cũng cho ra mắt các thiết kế khai thác những giá trị về tình cảm gia đình từ những đối tác từng hợp tác trước đây, bao gồm họa sĩ Dick Bruna (người tạo ra nhân vật Miffy) và PEANUTS.