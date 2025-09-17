Ông Quản Minh Cường tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng

Theo đó, hội nghị đã bầu Ban thường vụ Tỉnh ủy khóa XX gồm 15 đồng chí. Đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XIX tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XX.

Ba đồng chí: Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX; Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Bế Thanh Tịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng khóa XX.

Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng khóa 20 ra mắt đại hội.

Đại hội đã bầu 18 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Các đại biểu nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Các đại biểu đã thảo luận, góp ý, hoàn thiện, thông qua nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Cao Bằng.

Quang cảnh đại hội.

Theo nội dung nghị quyết, trong nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh Cao Bằng phấn đấu, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 10%/năm trở lên; thu ngân sách bình quân tăng 12%/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm trở lên.

Hằng năm, tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên; kết nạp đảng viên mới đạt từ 1.500 đến 1.600 đảng viên.

Đến năm 2030, thu nhập bình quân đầu người từ 75-80 triệu đồng/người/năm; có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 100% xã biên giới có trường nội trú liên cấp.

Xây dựng mới bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 500 giường; có hơn 90% xã đạt mức Chỉ số hạnh phúc người dân từ 90 điểm trở lên; tỷ lệ người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hơn 90%...

Phát biểu ý kiến bế mạc đại hội, đồng chí Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng chia sẻ, đại hội đã tập trung trí tuệ, tham luận, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng.

Các văn kiện thông qua tại đại hội được xây dựng bằng tâm huyết, trí tuệ, thể hiện được “ý Đảng, lòng dân”; là sự tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn; xác định 12 mục tiêu chủ yếu, 3 chương trình trọng tâm, 3 nội dung đột phá và 6 định hướng lớn, làm trụ cột cho mô hình phát triển của Cao Bằng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại hội xác định, trên chặng đường phát triển mới, toàn Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; khai thác tối đa lợi thế đặc thù, huy động mọi nguồn lực đầu tư cho kinh tế cửa khẩu, du lịch... tạo đột phá phát triển mới.

Cao Bằng quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mức khá trong khu vực; quan tâm an sinh xã hội, giữ gìn, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; mở rộng hợp tác đối ngoại, bảo đảm quốc phòng-an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia; xây dựng Cao Bằng phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống, hướng tới hạnh phúc của nhân dân”.

Ngay sau đại hội, đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết và các văn kiện đại hội.

Đồng thời, khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, sát thực, khả thi phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị, biến những định hướng chiến lược của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.