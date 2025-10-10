Ông Nguyễn Văn Quyết tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

(VTC News) -

Sáng 10/10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào phiên làm việc cuối.

Trong phiên làm việc cuối, đại hội đã công bố các quyết định chỉ định 67 người tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, 20 người tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, và chỉ định chức danh Bí thư và 4 Phó bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ mới.

Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

4 Phó bí thư Tỉnh ủy được chỉ định gồm: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Nguyễn Thanh Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; ông Phạm Hùng Thái, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 6/1/1972. Quê quán xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp.

Từ 11/2001-6/2003, ông Quyết là Kiểm tra viên, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Từ 7/2003-5/2005: Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Từ 5/2005-8/2007: Trưởng phòng Nghiệp vụ Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Từ tháng 9/2007-6/2012: Kiểm tra viên chính, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 6/2012-10/2019: Phó Vụ trưởng, Vụ Địa phương VII, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 10/2019-1/2021: Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 1/2021-6/2021: Vụ trưởng Vụ Địa phương V, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 6/2021-7/2023: Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ 7/2023-2/2025: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Từ tháng 2/2025: Bí thư Tỉnh ủy Long An.

Từ ngày 1/7/2025 - nay: Ông Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.