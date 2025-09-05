Ông Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

(VTC News) -

Chiều 5/9, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Thọ nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng thời, ông Nguyễn Phi Long được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao quyết định cho ông Nguyễn Phi Long.

Tân Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Phi Long sinh năm 1976, quê quán tỉnh Yên Bái cũ (nay là tỉnh Lào Cai). Ông có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh giao thông vận tải; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Long là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết); Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Nguyễn Phi Long có thời gian công tác tại tỉnh Bình Định và từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Tháng 7/2022, Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình, nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1/7, ông Nguyễn Phi Long giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ (mới).