Ông Nguyễn Đức Trung làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(VTC News) -

Chiều 13/11, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp chuyên đề (Kỳ họp thứ 27) HĐND TP khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 để kịp thời xem xét công tác nhân sự và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

HĐND TP Hà Nội thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Trần Sỹ Thanh do được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Tiếp đó, HĐND TP Hà Nội giới thiệu nhân sự để bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Cụ thể, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

HĐND TP Hà Nội sau đó bỏ phiếu kín bầu chức danh Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Nguyễn Đức Trung. Kết quả, ông Nguyễn Đức Trung được HĐND TP tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung.

Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974, quê quán tỉnh Thanh Hoá.

Ông có bằng Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh, cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trung từng có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (cũ) và trải qua nhiều vị trí công tác như: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị.

Tháng 1/2019, ông Nguyễn Đức Trung được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 11/2024, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 11/2024, ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Ngày 7/11, ông Nguyễn Đức Trung được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời giới thiệu để HĐND TP bầu giữ chức Chủ tịch UBND Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.