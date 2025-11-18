Ông Lê Văn Hẳn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

(VTC News) -

Chiều 18/11, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Tây Ninh khóa X tổ chức kỳ họp thứ 6, chuyên đề, để xem xét và biểu quyết một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, các đại biểu thống nhất thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa X đối với ông Nguyễn Văn Út. Ông Út được điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Tây Ninh)

Đồng thời, các đại biểu dự kỳ họp HĐND tỉnh đã bỏ phiếu, thống nhất thông qua nghị quyết bầu ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Trong sáng cùng ngày, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc ông Lê Văn Hẳn thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030. Điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm Văn học, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long...

Tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai địa phương Long An và Tây Ninh, với tổng diện tích hơn 8.500 km² và dân số khoảng 3,25 triệu người.

Sau khi sắp xếp, Tây Ninh có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường.