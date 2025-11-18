Ông Trần Trí Quang được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

(VTC News) -

Sáng nay 18/11, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh với 127/128 số phiếu tán thành.

Trước đó, HĐND tỉnh cũng xem xét tờ trình về việc miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Lữ Quang Ngời.

Ông Ngời vừa được Ban Bí thư điều động tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, đồng thời được HĐND tỉnh Cà Mau bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Trần Trí Quang, khẳng định sẽ cùng tập thể UBND tỉnh xây dựng bộ máy hành chính liêm chính, hành động, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp.

Ông Trần Trí Quang, tân Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long phát biểu nhận nhiệm vụ.

Trước đó, chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long đã công bố quyết định của Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Trần Trí Quang khi đó là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, phường Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp), có trình độ Cao cấp lý luận chính trị, thạc sĩ Xây dựng công trình giao thông và thạc sĩ Quản lý kinh tế.

Ông từng đảm nhiệm các chức vụ: Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải, Bí thư Thành ủy Cao Lãnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/2/2025: Ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3/2025, tại kỳ họp bất thường của HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ 1/7, sau khi Đồng Tháp sáp nhập với Tiền Giang (cũ), ông được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (mới) nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi hợp nhất 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long và Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long mới có dân số khoảng 4,2 triệu người, diện tích 6.296 km². Tỉnh Vĩnh Long mới có 124 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 105 xã và 19 phường.