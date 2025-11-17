Chủ tịch Đồng Tháp được điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long

(VTC News) -

Chiều 17/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác nhân sự.

Theo đó, ông Trần Trí Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030; giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Trần Trí Quang sinh năm 1977, quê tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý kinh tế, Thạc sỹ chuyên ngành Xây dựng công trình giao thông, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được Thủ tướng chỉ định làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (sau hợp nhất), ông Trần Trí Quang là Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (cũ).

Ông Quang bắt đầu công tác tại Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Đồng Tháp và từng giữ các chức vụ:

Từ 1/2016 - 11/2020: Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải Đồng Tháp.

Từ 12/2020 - 7/2022: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Từ 8/2022 - 10/2023: Bí thư Thành ủy Cao Lãnh.

Từ 11/2023 - 2/2025: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/2/2025: Ông được Thủ tướng Chính phủ quyết định giao Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3/2025, tại kỳ họp bất thường của HĐNĐ tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.