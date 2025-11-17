Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An được chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(VTC News) -

Sáng 17/11, Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Ban Bí thư về việc cho ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ phó bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Lê Hồng Vinh được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh làm Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị. (Ảnh: T. Chuyên)

Ông Lê Hồng Vinh (SN 1974, quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước tháng 12/2010 ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình, giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010-3/2014 ông Lê Hồng Vinh là Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. Từ 3/2014-10/2015 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn. Từ 10/2015-12/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Ông Lê Hồng Vinh phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: T. Chuyên)

Từ 12/2015-12/2018 ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An. Từ 12/2018-12/2024 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 31/12/2024 ông Lê Hồng Vinh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 3/1/2025 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trước đó, ngày 17/10, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Trị tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Phương - Bí thư Thành uỷ Huế tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 thay cho ông Lê Ngọc Quang được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng.