Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà Nguyễn Khắc Toàn làm Phó Bí thư Thành uỷ Huế

Sáng 15/11, Thành uỷ TP Huế tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Đại điện Ban Tổ chức Trung ương công bố, trao quyết định điều động, chỉ định nhân sự chủ chốt của TP Huế.

Theo đó, ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Huế, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Phó bí thư Thành ủy Huế cho ông Nguyễn Khắc Toàn. (Ảnh: Ngọc Minh)

Đồng thời, Ban Bí thư có quyết định cho ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế đương nhiệm - thôi giữ các chức vụ này để điều động, chỉ định giữ chức vụ mới.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (SN 1970, quê Khánh Hoà) có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật ngành Luật Tư pháp; Cử nhân xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; trình độ Lý luận chính trị cao cấp.

Tân Phó Bí thư Thành uỷ Huế Nguyễn Khắc Toàn phát biểu nhận nhiệm vụ. (Ảnh: Ngọc Minh)

Từ tháng 11/2002 đến tháng 5/2004, ông Nguyễn Khắc Toàn là Trưởng phòng Nội chính, Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Khánh Hòa; từ 6/2004 đến tháng 7/2007 là Phó chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 8/2007 đến tháng 11/2008, ông là Quyền Chánh văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 12/2008 đến tháng 5/2010, ông Nguyễn Khắc Toàn giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Khánh Hòa; từ tháng 5 đến tháng 8/2010 là Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ thánh 9 đến tháng 12/2010, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh; từ 1/2011 đến tháng 2/2016 là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Ranh.

Từ tháng 3/2016 đến tháng 2/2020, ông Nguyễn Khắc Toàn là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Khánh Hòa.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021, ông làm Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Khánh Hòa. Từ tháng 6/2021 đến tháng 9/2025, ông là Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Khánh Hòa (mới).

Tháng 11/2025, ông Nguyễn Khắc Toàn được Ban Bí thư điều động, giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy TP Huế.