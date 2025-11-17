(VTC News) -

Ngày 17/11, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 7 (chuyên đề) thực hiện quy trình miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, HĐND tỉnh Bắc Ninh miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Vương Quốc Tuấn do chuyển công tác.

Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng ông Phạm Hoàng Sơn được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Phạm Hoàng Sơn, sinh ngày 24/5/1976, quê quán xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên (nay là xã Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên).

Ông có trình độ lý luận chính trị cao cấp, trình độ chuyên môn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp.

Trước khi được phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh và bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Hoàng Sơn từng trải qua nhiều vị trí quan trọng tại tỉnh Thái Nguyên.

Từ 1997 - 2009, ông công tác tại Huyện ủy Đại Từ với các chức vụ Bí thư Huyện đoàn, Phó Chánh Văn phòng rồi Chánh Văn phòng Huyện ủy. Giai đoạn 2009 - 2013, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Từ 2013 - 2015, ông làm Bí thư Huyện ủy Phú Lương.

Từ năm 2015, ông Sơn liên tiếp đảm nhiệm các vị trí chủ chốt như Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Thái Nguyên; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và Chủ tịch HĐND tỉnh.

Tháng 7/2025, ông được phân công làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 23/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa I nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ Chính trị chỉ định ông Phạm Hoàng Sơn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030.