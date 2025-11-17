Ông Vương Quốc Tuấn làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

(VTC News) -

Ngày 17/11, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa khóa XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (chuyên đề) để thực hiện công tác kiện toàn chức danh thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Thái Nguyên thực hiện miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026 đối với ông Phạm Hoàng Sơn, do đã được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Ông Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy được HĐND bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ông Vương Quốc Tuấn sinh ngày 3/10/1977, quê quán phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh (nay là phường Kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh).

Ông có trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, thạc sĩ Quản lý giáo dục, cử nhân khoa học Quản lý xã hội; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi được điều động, phân công làm Phó Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên và được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, ông Vương Quốc Tuấn từng giữ các chức vụ tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh năm 2015, sau đó lần lượt đảm nhiệm các chức vụ như Phó Chủ tịch rồi Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trở thành Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021–2026 và tiếp tục giữ cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025–2030.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn.

Trước đó, ngày 15/11, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng khoá XIII, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh được Bộ Chính trị cho thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 để điều động, phân công và chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025 - 2030.