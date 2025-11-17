Ông Phạm Thành Ngại được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Chiều 17/11, HĐND tỉnh Đồng Tháp khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ 5 để thực hiện quy trình miễn nhiệm, bầu bổ sung chức danh do HĐND tỉnh bầu.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Trần Trí Quang (ông Trần Trí Quang được Ban Bí thư điều động, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long).
Đồng thời, HĐND tỉnh thực hiện bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, nhiệm 2021 - 2026 đối với ông Phạm Thành Ngại - Phó Bí thư Tỉnh ủy.
Kết quả, 100% đại biểu đồng ý bầu ông Phạm Thành Ngại giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.
Ông Phạm Thành Ngại sinh năm 1971, quê tỉnh Cà Mau. Ông có trình độ thạc sĩ Luật kinh tế, cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.
Ông Phạm Thành Ngại trưởng thành từ cơ sở, kinh qua nhiều chức vụ ở tỉnh Cà Mau (cũ) như: Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Năm Căn, Bí thư Thành ủy Cà Mau.
Tháng 9/2021, ông làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Cà Mau.
Tháng 11/2024, ông được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.
Hồi tháng 7, khi tỉnh Cà Mau sáp nhập với Bạc Liêu, ông Ngại được Thủ tướng chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau mới.
Tỉnh Đồng Tháp (trên cơ sở sáp nhập tỉnh Tiền Giang) có diện tích tự nhiên 5.938,64 km2, dân số là 4.370.046 người, với 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 20 phường. Trung tâm hành chính đặt tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang cũ)
Đồng Tháp là tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long có thế mạnh về công nghiệp chế biến, thủy sản, dệt may, da giày và là vùng nông sản rộng lớn với lúa gạo, cá tra, hoa kiểng và cây ăn trái. Nơi này cũng sở hữu 2 làng hoa nổi tiếng là Làng hoa Sa Đéc và Làng hoa Tân Mỹ Chánh (Mỹ Tho - Tiền Giang cũ).