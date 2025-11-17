(VTC News) -

Chiều 17/11, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Trị, tổ chức Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Trị bầu ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lê Hồng Vinh được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị. (Ảnh: T. Chuyên)

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh Quảng Trị xem xét miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Phong, để nhận nhiệm vụ mới.

Trước đó, sáng 17/11, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, giới thiệu bầu ông Lê Hồng Vinh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Lê Hồng Vinh (SN 1974, quê xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) có trình độ chuyên môn Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ; trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, ông Lê Hồng Vinh từng đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng tại tỉnh Nghệ An.

Trước tháng 12/2010 ông Lê Hồng Vinh công tác tại Công ty Công trình 475, Công ty Cổ phần Xây dựng đường bộ Nghệ An; Ban Quản lý dự án công trình, giao thông Nghệ An; Ban Quản lý giao thông Nghệ An; Chuyên viên công nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An.

Từ tháng 12/2010-3/2014 ông Lê Hồng Vinh là Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An. Từ 3/2014-10/2015 là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn. Từ 10/2015-12/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Anh Sơn.

Từ 12/2015-12/2018 ông Lê Hồng Vinh là Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Nghệ An, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nghệ An. Từ 12/2018-12/2024 là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An.

Từ ngày 31/12/2024 ông Lê Hồng Vinh là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 3/1/2025 được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2021-2026.