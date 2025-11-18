Ông Lê Văn Hẳn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

(VTC News) -

Sáng 18/11, tại Hội trường Tỉnh ủy (phường Long An, tỉnh Tây Ninh), Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại đây, ông Nguyễn Thành Tâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố và trao Quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời giới thiệu để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh.

Ông Lê Văn Hẳn - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Hẳn bày tỏ sự trân trọng đối với niềm tin của Trung ương và Tỉnh ủy Tây Ninh. Khẳng định sẽ nỗ lực, trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết cùng tập thể, phấn đấu thực hiện hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế theo chỉ đạo của Trung ương.

Hội nghị cũng thông tin quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai. Giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Lê Văn Hẳn, sinh năm 1970, quê quán tại xã Lưu Nghiệp Anh, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh (nay là tỉnh Vĩnh Long).

Ông có trình độ Thạc sĩ Quản lý giáo dục, Cử nhân Hành chính, Cử nhân Sư phạm Văn học, Cao cấp lý luận chính trị. Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long; Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long...

Tỉnh Tây Ninh mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập hai địa phương Long An và Tây Ninh, với tổng diện tích hơn 8.500 km² và dân số khoảng 3,25 triệu người.

Sau khi sắp xếp, Tây Ninh có 96 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 82 xã và 14 phường.