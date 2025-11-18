Ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

(VTC News) -

Sáng 18/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 33 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đối với ông Võ Trọng Hải vừa được Ban Bí thư điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Trần Tú Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng tiến hành các quy trình bầu chức Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Tỉnh ủy; bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Dương Tất Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Trước đó, chiều 17/11, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động, phân công, chỉ định ông Phan Thiên Định - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế, giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Ông Phan Thiên Định sinh ngày 10/12/1971, quê quán phường Thuận An, thành phố Huế.

Ông Phan Thiên Định có trình độ thạc sĩ quản lý hành chính công, cử nhân kinh tế, cử nhân luật. Trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Huế, ông Phan Thiên Định từng trải qua nhiều chức vụ như: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, Bí thư Thành ủy TP Huế (trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế cũ), Bí thư Quận ủy Thuận Hóa, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố Huế.

Ngày 3/10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, ông Phan Thiên Định được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Huế nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ngày 17/10/2025, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 27, HĐND thành phố Huế bầu ông Phan Thiên Định giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Huế nhiệm kỳ 2021-2026.